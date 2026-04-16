Buscando al nuevo Richard Ríos; nacido en el fútbol de barrio y ahora en la élite del fútbol europeo

Uno de los jugadores de la Selección Colombia que saltó a la fama internacional después de haber surgido de los juegos de banquitas o de microfútbol en territorio antioqueño es Richard Ríos, quien en la actualidad se encuentra en Benfica, de Portugal, y que hizo su camino en el balompié brasileño, en donde se destacó defendiendo los colores de Palmeiras.

Precisamente ese manejo de balón, la gambeta, esa pisada o filigrana es la que muchos entrenadores y cazatalentos están buscando no solamente en nuestro país, sino también en diferentes latitudes, más si se es un jugador nacido en territorio sudamericano.

En ese sentido, hace unos días en Bogotá se organizó una actividad futbolística, tratando de revivir esas características de los talentosos del espacio corto y de la imaginación con el balón en los pies.

La campaña 'Toma el juego', plataforma global de Nike Fútbol, que ya tuvo paradas en ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Lima, Santiago, Seúl, Miami, a semanas de la cita del Mundial 2026, y reunió en la capital colombiana a cerca de 100 futbolistas, en ramas masculina y femenina.



Los partidos fueron en una cancha reducida, con 24 equipos en partidos de 3 vs.3, en donde se observaron juegos disputados, emociones, ritmo y mucho poder de desequilibrio de los jóvenes talentos.

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“Antes el fútbol se contaba desde las estrellas, hoy se construye desde la comunidad. Responde a una transformación más grande: las nuevas generaciones ya no consumen el deporte como antes, ahora todo es expresión cultural, identidad y pertenencia. Toma funciona bajo una idea simple, pero poderosa y es que el fútbol más relevante del mundo ya no está en los estadios, sino en la calle”, dijo Juan Carlos Galindo, gerente de Nike Colombia.

Los ganadores de la jornada clasificaron a la gran final que se llevará a cabo el 21 de mayo y se medirán contra clubes de Medellín, en la capital del país.