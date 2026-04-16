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Gol Caracol  / Buscando al nuevo Richard Ríos; nacido en el fútbol de barrio y ahora en la élite del fútbol europeo

Buscando al nuevo Richard Ríos; nacido en el fútbol de barrio y ahora en la élite del fútbol europeo

Desde que explotó en el fútbol de Brasil y llegó a la Selección Colombia, el nombre de Richard Ríos comenzó a generar admiración entre los jugadores jóvenes que se proyectan hacia el profesionalismo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Richard Ríos
Los jugadores de barrio siempre diciendo presente gracias a su juego y calidad - Foto:
Archivo particular

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