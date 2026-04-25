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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos puso a celebrar a todos en Benfica; vea su gol contra Moreirense

Richard Ríos puso a celebrar a todos en Benfica; vea su gol contra Moreirense

Después de una serie de rebotes, el mediocampista colombiano, Richard Ríos, aprovechó su potente pegada para sacar un remate, vencer al arquero e inflar las redes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Richard Ríos, mediocampista colombiano, celebra su gol con Benfica frente a Moreirense en la Liga de Portugal
Richard Ríos, mediocampista colombiano, celebra su gol con Benfica frente a Moreirense en la Liga de Portugal
AFP

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