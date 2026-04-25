Richard Ríos puso a celebrar a todos en Benfica; vea su gol contra Moreirense

Richard Ríos tiene encantado a todos en Portugal. A pesar de que su inicio no fue nada fácil, mientras que se adaptaba, con el paso del tiempo sacó a relucir su potencial. Adueñándose de un lugar en la mitad de la cancha, ha sido clave en materia de recuperación y, por supuesto, ofensivamente. Y es que es un mediocampista que suele pisar el área rival, como pasó este sábado 25 de abril de 2026.

En el marco del partido entre Benfica y Moreirense, por la fecha 31 de la Primeira Liga, dijo presente en el marcador, inflando las redes al minuto 29. Su anotación llegó justo después de que el rival hubiera marcado el empate sobre el 26', por intermedio de Travassos. La apertura del tanteador había sido obra de Leandro Barreiro para el local, en el estadio Da Luz, donde se vivió una increíble fiesta.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, celebra su gol con Benfica en la Primeira Liga de Portugal AFP

Vea el gol de Richard Ríos, con Benfica vs Moreirense en Liga de Portugal