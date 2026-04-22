Richard Ríos, en la mira de un gigante de la Premier League; filtran cifra de posible oferta

Richard Ríos vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes europeo. El mediocampista colombiano, que milita en el Benfica, ha despertado el interés de varios clubes importantes gracias a su rendimiento en la presente temporada, en la que ha tenido participación constante en distintas competiciones y ha sumado minutos de calidad que lo consolidan como una pieza confiable en el mediocampo.

Según reveló el portal Caught Offside, el futbolista de 25 años está en el radar de un histórico de la Premier League. "El Manchester United será uno de los clubes a tener en cuenta en la puja por un interesante talento valorado en 45 millones de euros este verano". Esta información sitúa al colombiano en una posible operación de alto calibre de cara al próximo mercado.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido de Benfica por Champions League AFP

El interés no es aislado. "Por otra parte, también se ha dicho que los clubes interesados valoran actualmente a Ríos en unos 30 millones de euros, y que el Manchester United, junto con el Fulham y el Napoli, lo tienen en la mira". Esto refleja que, aunque existe una referencia más alta, el precio del jugador aún podría variar dependiendo de las negociaciones y del contexto competitivo.



En ese sentido, el rendimiento internacional podría ser determinante. "También podría ser que el Benfica espere la oportunidad de aumentar su precio después del Mundial si el internacional colombiano de 25 años impresiona en el torneo norteamericano". La vitrina que representa esta competición aparece como un factor clave para elevar su cotización.

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El posible movimiento también responde a necesidades específicas del club inglés. "Es de dominio público que el Manchester United buscará uno o dos centrocampistas este verano, y ya se han barajado nombres importantes como Elliot Anderson, Sandro Tonali y Carlos Baleba". En ese abanico de opciones, Ríos aparece como una alternativa con proyección y presente competitivo.

En cuanto a sus números, el colombiano ha disputado 42 partidos en la temporada con Benfica, distribuidos entre Liga de Portugal, UEFA Champions League, clasificación a competiciones europeas y torneos locales. En ese total, ha registrado 5 goles y 5 asistencias, además de una carga importante de minutos (3.367’), lo que respalda su regularidad y continuidad dentro del equipo.