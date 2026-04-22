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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, en la mira de un gigante de la Premier League; filtran cifra de posible oferta

Richard Ríos, en la mira de un gigante de la Premier League; filtran cifra de posible oferta

El colombiano Richard Ríos es una de las figuras del Benfica que dirige José Mourinho y por eso tiene ofertas de importantes clubes europeos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Richard Ríos Benfica
Richard Ríos con el Benfica - Foto:
Getty Images

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