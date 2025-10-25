Richard Ríos, testigo de un hecho sin precedentes en la historia del Benfica

Publicidad
Más de 85.000 socios del Benfica votaron este sábado en las elecciones del club para elegir al próximo líder del equipo portugués, una cifra récord para las 'águilas' y más del doble de la registrada en los últimos comicios.
Al cierre de urnas, a las 10:00 de la noche (hora de Portugal), la cifra ascendía a 85.071, según compartió el club en su página web.
En las últimas elecciones, celebradas en 2021, votaron 40.085 socios y Rui Costa se impuso con el 84,48 % de los votos.
En esta ocasión son seis los candidatos que concurren a liderar a los encarnados, entre ellos el propio Costa, el expresidente del Benfica Luís Filipe Vieira o uno de los favoritos, el directivo João Noronha Lopes.
Los socios del Benfica votaron este sábado en 108 colegios electorales en varios países, entre ellos España, y si ningún candidato supera el 50 % de los votos, se celebrará una segunda vuelta el próximo 8 de noviembre.
