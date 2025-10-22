Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Decadencia del Benfica; Richard Ríos, el peor valorado"; caída en Champions pasa factura

"Decadencia del Benfica; Richard Ríos, el peor valorado"; caída en Champions pasa factura

Richard Ríos recibió nuevo golpe en el Benfica. Una plataforma de estadísticas lo calificó con una de las peores notas en la derrota de su equipo contra Newcastle. ¡Mire lo que dijeron de él!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 22 de oct, 2025
Richard Ríos, en el juego frente a Newcastle
Richard Ríos, en el juego frente a Newcastle
Foto: AFP

