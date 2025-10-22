"Decadencia del Benfica; Richard Ríos, el peor valorado"; caída en Champions pasa factura

La aventura de Richard Ríos por Portugal no está pasando por su mejor momento. El colombiano nuevamente fue calificado como uno de los peores jugadores del Benfica en la derrota 3-0 contra el Newcastle en la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, reafirmando que su nivel ha caído exponencialmente en las 'águilas'.

El colombiano fue titular y jugó los 90 minutos en el partido, sin embargo, no pudo evitar la caída de su equipo y fue uno de los principales señalados por los principales portales de estadísticas. De acuerdo con Goal Point: "No fue el único que perdió, pero dadas las expectativas (y el coste), termina destacando cuando las cosas no le salen bien (demasiado). Terminó como el jugador más regateado del Benfica, y para un "jugador de duelo", los cinco duelos ganados de 13 son una cifra muy pequeña."

El Benfica, en el máximo torneo europeo, ha jugado tres partidos y todos los ha perdido, por lo que su lugar en la siguiente ronda del torneo está muy comprometido. Ríos ha sido duramente calificado en los encuentros, y varias personas piden su salida del once inicial del conjunto dirigido por José Mourinho.



Contra el Newcastle, el volante de la Selección Colombia, según SofaScore, perdió 11 veces la posesión del balón, realizó tan solo dos tackles, no interceptó ningún balón, no realizó despejes ni bloqueó ningún tiro, y perdió los dos duelos aéreos que disputó. Estadísticas que marcan un irregular desempeño del nacido en Vegachi, Antioquia.

Richard Ríos, en la derrota frente a Qarabag, por Champions League Foto: AFP

Ríos, que llegó al conjunto de Lisboa procedente del Palmeiras de Brasil, le valió al club 27 millones de euros, por lo que la prensa y los aficionados le exigen que dé mucho más en compensación a lo invertido. Desde la llegada de José Mourinho al banquillo rojo el rendimiento del colombiano ha ido en claro descenso, a pesar de que ha jugado casi siempre desde el arranque. Incluso, ese bajo nivel en el Benfica, se le notó en la Selección Colombia, con la que jugó en el encuentro de preparación frente a Canadá, generando malas opiniones de los analistas del duelo.

No obstante, Richard Ríos tendrá una nueva oportunidad para mejorar su performance en el campo, en el partido de este sábado 25 de octubre del Benfica frente al Arouca en el estadio da Luz, por la jornada nueve de la liga de Portugal, en lo que podría ser el inicio del resurgir del 'cafetero' en el fútbol europeo.