Richard Ríos vivió un partido de contrastes en la victoria 5-0 de Benfica sobre Arouca

Benfica goleó este sábado al Arouca en casa 5-0, con un triplete del griego Vangelis Pavlidis y un tanto del argentino Nicolás Otamendi incluidos, asegurándose tres puntos con los que se acerca al líder, el Oporto.

Las 'águilas' deleitaron a sus seguidores con un despliegue de goles en la primera parte: dos penaltis firmados por Pavlidis en el 9 y el 22, y un gol antes de irse al descanso de la mano de Otamendi (46').

En la segunda parte, el Benfica tampoco dio tregua a su rival y Pavlidis anotó el cuarto en el 50. En el tiempo de descuento, Franjo Ivanovic remató el partido con un penalti.

Pese a que el encuentro lo dominaron los benfiquistas, que se quitaron el mal sabor de boca que les dejó la segunda derrota seguida en la Liga de Campeones, esta semana 3-0 frente al Newcastle, el Arouca trató en varias ocasiones de recortar la distancia en el marcador, aunque sin éxito.



Capítulo aparte para Richard Ríos, quien fue sustituido al minuto 66 para darle paso a João Rego. Y es que su rendimiento no convenció al entrenador, José Mourinho, por lo que decidió cambiarlo. Además, algunos hinchas del equipo portugués se pronunciaron en redes sociales y criticaron el nivel del colombiano.

Sin embargo, desde las estadísticas, no desentonó. Firmó un remate, acertó en 28 de los 32 pases que intentó, dio un pase clave, tuvo 100% de efectividad tanto en sus pases largos como en sus regates, y registró un total de cuatro recuperaciones.

Este sábado, además, fue una jornada especial para los encarnados, que votaron en unos comicios históricos a su próximo presidente, con una participación récord de más de 85.000 socios.

Con la victoria de hoy, el Benfica recorta posiciones con los 'dragones', que actualmente acumulan 22 puntos en la clasificación general y a la espera de que disputen su partido correspondiente a esta jornada el próximo lunes.

Las 'águilas' quedan, por tanto, con 21 puntos, a dos de los 19 del tercero y el cuarto en la tabla, el Sporting y el Gil Vicente, respectivamente.