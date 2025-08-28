Rival de Luis Javier Suárez en Champions League, ve un "sorteo complejo" para su equipo

El defensa internacional Dani Vivian aseguró, tras conocer a sus ocho primeros rivales, que el principal objetivo del Athletic Club en la primera fase de la Liga de Campeones es "salir con la máxima ambición" y "paso a paso" ver "hasta dónde" pueden llegar en la competición.

"El objetivo es ser nosotros mismos y salir con la máxima ambición, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Como se suele decir, partido a partido. Esa es nuestra filosofía", subrayó Vivan en declaraciones a Movistar +.

El central aseguró que los partidos "más especiales" serán "sin duda" los cuatro que van a disputar en San Mamés frente al actual campeón, el París Saint-Germain, Arsenal, Sporting de Portugal y Qarabag. Además, los rojiblancos deberán visitar a Borussia Dortmund, Atalanta, Sparta Praga y Newcastle.

"Ha sido un sorteo complejo, pero hay partidos muy ilusionantes en casa contra grandes rivales. Tenemos la ilusión de que suene el himno de la Champions en San Mamés. Poder vivir estas noches con nuestra gente seguro que va a ser increíble. Estoy seguro de que nos va a ayudar", destacó el futbolista del cuadro español, haciendo énfasis en que no tienen partidos fáciles.

Y justamente, uno de ellos, será el que afronten contra el Sporting de Lisboa, en donde actualmente milita el colombiano Luis Javier Suárez, que es una de las principales figuras y llave de gol en el conjunto portugués.

Habrá que ver si, cuando el 'cafetero' se enfrente a los españoles, pueda marcar la diferencia en el área rival; sea con goles o asistencias.

Por último, cuestionado sobre el posible retorno al Athletic de Aymeric Laporte el futbolista vitoriano comentó que "ojalá se pueda dar" ese fichaje.

"Tenemos muy buena relación, hablamos mucho y ojalá se pueda dar porque todo lo que haga subir el nivel y subir la competencia nos va a hacer mejores y nos va a hacer llegar a donde queremos", concluyó Vivian.