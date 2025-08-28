Rival de Luis Javier Suárez en Champions League, ve un "sorteo complejo" para su equipo

Publicidad

Luego de que se realizara el sorteo de la Champions League, este jueves, ya son varias las repercusiones que se han generado en las últimas horas.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que juega en Sporting de Lisboa
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 28, 2025 04:26 p. m.
Gol Caracol