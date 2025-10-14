¿A qué hora juega EN VIVO HOY la Selección Colombia vs. Canadá, por duelo de fogueo?

Este martes 14 de octubre, la Selección Colombia nuevamente volverá a la acción, enfrentando a Canadá por un duelo de fogueo, que servirá como preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

Cabe destacar que la ‘tricolor’ viene de golear por 4-0 a México, en territorio norteamericano, en el compromiso correspondiente a la primera fecha, de esta doble jornada FIFA.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY a la Selección Colombia vs. Canadá?

Este partido está estipulado iniciar a las 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Red Bull Arena de Nueva York, donde seguramente los nuestros tendrán importante acompañamiento desde las gradas del escenario deportivo.

Selección Colombia derrotó 4-0 a México FCF

Como es costumbre nacional, este juego tendrá transmisión de Gol Caracol, ditu y www.golcaracol.com, la marca oficial de la Selección Colombia desde tiempos inmemorables.



Ahí, podrán tener toda la previa, encuentro y reacciones posteriores al compromiso, que servirá como medida para Néstor Lorenzo y todos sus dirigidos de cara al certamen mundialista que se viene para el 2026.



La Selección Colombia, un rival de categoría

En la previa del encuentro, el entrenador de los canadienses se refirió entre elogios hacia el combinado ‘cafetero’, dejando claro que es un rival al que hay mucho qué aprenderle.

"Necesitamos ponernos en este tipo de partidos y necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Y sé que lo haremos. Va a ser un partido difícil, no sé si ganaremos, pero vamos a jugar bien", indicó de entrada Jesse Marsch, quien tiene la mente puesta en la Copa del Mundo del próximo año.

Y es que, como uno de los países sede, evidentemente de Canadá se espera un papel protagónico, ya que contarán con ese plus de jugar en casa y ante su gente. Justo por eso, elegir a Colombia como rival para duelo preparatorio, dejará muy buenas sensaciones para el certamen de 2026.

James Rodríguez y Richard Ríos felicitan a Luis Díaz por su gol con la Selección Colombia Getty Images

"Colombia es el tipo de oponente de alto nivel contra el que queremos competir mientras continuamos nuestra preparación para el próximo Mundial", concluyó el entrenador canadiense, deshaciéndose en elogios hacia los nuestros.

