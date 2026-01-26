Santiago Arias aseguró nuevo equipo internacional, pensando en Selección Colombia y Mundial 2026

El futbolista colombiano Santiago Arias llegó este lunes a Argentina y se convirtió en refuerzo de Independiente, club con el que firmó un contrato por dos temporadas y con la promesa de "dejar todo" por su nuevo equipo.

El lateral derecho de 34 años, que llega libre tras su paso por Bahía de Brasil, se mostró ilusionado con el nuevo desafío: “Siempre dejé todo por el equipo que confía en mí. Lo he hecho en todos los clubes donde estuve y esta vez no será la excepción”, expresó a los periodistas a su llegada a Buenos Aires en el aeropuerto de Ezeiza.

"Estoy contento de estar en este país tan futbolero. Ahora trabajaremos para que sea lo mejor para el club y para alcanzar los objetivos que se trazaron", agregó.

A través de sus redes sociales Independiente de Avellaneda generó expectativa con su fichaje con la popular canción de Ryan Castro de 'El Ritmo que nos une', para luego a través de un video hacer oficial la llegada de Santiago Arias.



"¡Santiago Arias es jugador de Independiente! El lateral colombiano, de último paso por Bahía de Brasil, llega en condición de jugador libre y firmó su contrato hasta diciembre de 2027", fue el mensaje con el que le dieron la bienvenida al experimentado jugador antioqueño, quien seguirá en el balompié internacional a pesar de algunos rumores que lo colocaban como un refuerzo estrella de Atlético Nacional.

El defensor se convirtió en el segundo refuerzo del conjunto de Avellaneda, por detrás del recién llegado Ignacio Malcorra desde el Rosario Central, y quedará así a disposición del entrenador Gustavo Quinteros, quien buscaba reforzar el lateral derecho luego de la salida de Federico Vera.

Quinteros valoró la incorporación del colombiano tras el debut del equipo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol argentino: “Tiene experiencia, es un jugador de selección y jugó en equipos grandes. Esperamos que le vaya bien”.

Arias cuenta con una extensa trayectoria internacional: ha pasado por La Equidad de Colombia, Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Granada.

Fue parte, además, del seleccionado colombiano y disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Independiente continúa en la búsqueda de un centrodelantero para completar el plantel, mientras se prepara para visitar este martes a Newell's all Boys, en el Coloso Marcelo Bielsa, en la segunda fecha del torneo local.