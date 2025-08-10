Santiago Londoño, la joya colombiana que está cerca de emigrar al fútbol europeo

Con tan solo 17 años, Santiago Londoño se ha ganado un lugar en la conversación sobre las grandes promesas del fútbol colombiano. El delantero, formado en la cantera de Envigado, ha demostrado en poco tiempo que tiene el talento, la personalidad y el olfato goleador necesarios para dar el salto a ligas más competitivas.

Su proyección comenzó a tomar fuerza tras su destacada participación con la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano de la categoría, disputado en el país. En aquel torneo, Londoño anotó cinco goles, convirtiéndose en pieza clave para que la ‘tricolor’ asegurara su clasificación a la Copa del Mundo. Sus actuaciones no solo encendieron la ilusión de los aficionados, sino que también captaron la atención de varios clubes internacionales que ya siguen de cerca su evolución.

De regreso a su club, el joven atacante no tardó en dejar huella en el profesionalismo. En la sexta fecha de la Liga BetPlay, Santiago Londoño marcó su primer gol en la máxima categoría del fútbol colombiano. Lo hizo en el Polideportivo Sur de Envigado, en un compromiso frente al Junior de Barranquilla, confirmando que su talento no es exclusivo de torneos juveniles.



¿Santiago Londoño rumbo a Europa?

Santiago Londoño, goleador de la Selección Colombia Sub-17 FCF

El futuro de Santiago Londoño podría dar un giro importante. En las últimas horas, surgió el rumor de que el delantero antioqueño estaría cerca de emprender su primera aventura internacional, con destino al fútbol europeo. Según la información del periodista mexicano Uriel Lugt, el atacante habría sido vendido al Grupo Pachuca, conglomerado que es propietario de equipos como los 'tuzos' y el León, este último donde milita James Rodríguez.

Sin embargo, el plan no sería incorporarlo de inmediato a la Liga MX. El acuerdo contemplaría que Londoño viaje a España para jugar en el Real Oviedo, equipo recientemente ascendido a la Primera División, y que también hace parte del grupo inversor. Allí compartiría vestuario con figuras de renombre como el español Santi Cazorla y el venezolano Salomón Rondón.

“#Envigado acordó la venta de Santiago Londoño a Grupo Pachuca. El club colombiano vende el 70% del pase. El delantero se queda hasta fin de año y a comienzos de 2026 jugaría en #RealOviedo”, publicó Lugt en su cuenta de X.

Se estima que Envigado recibiría por Santiago Londoño una cifra cercana a los 1,5 millones de euros.

De concretarse el traspaso, Santiago Londoño tendría la oportunidad de medirse en una de las ligas más competitivas del mundo, lo que supondría un paso clave en su desarrollo profesional. La adaptación a un fútbol más físico y táctico será uno de los retos más importantes, pero su talento y capacidad de definición lo convierten en un proyecto de jugador que podría consolidarse en el Viejo Continente.

Por ahora, Londoño seguirá defendiendo los colores de Envigado, club que históricamente ha sido semillero de figuras del balompié colombiano que pelea por mantener la categoría.