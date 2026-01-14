Deportivo Pereira anunció a uno de los mejores arqueros del FPC en 2025; es su primer fichaje

Alejandro Rodríguez se convirtió en nuevo arquero del Deportivo Pereira. El joven jugador vendrá a reforzar las filas de un equipo que había perdido a su titular Salvador Ichazo, quien partió con rumbo a Independiente Medellín.

Este martes, por medio de sus redes sociales, el 'matecaña' hizo el anuncio oficial de la llegada del arquero. "Alejandro Rodríguez llega para defender la portería del Grande Matecaña. Ahora uno de los mejores arqueros del FPC hace parte de nuestra institución. ¡BIENVENIDO, ALEJANDRO!", fue lo que publicó el club en su cuenta de X. Rodríguez deja el Deportivo Cali tras consolidarse como uno de los mejores en la posición en nuestro balompié en 2025. A lo largo del año estuvo en 44 partidos, en los que logró 13 arcos en cero y dejó paradas para el recuerdo de los hinchas 'azucareros'.

El club de la 'perla del Otún' presentó al jugador con un video que recordó sus mejores atajadas en el cuadro caleño, dejando ver que tienen mucha confianza en lo que puede hacer el nacido en Panamá, y nacionalizado colombiano. El nuevo refuerzo del Pereira salió del verdiblanco luego de la llegada del experimentado arquero peruano Pedro Gallese, quien partía como favorito para ser el titular en el arco del equipo dirigido por Alberto Gamero, por lo que Rodríguez decidió ir a otro proyecto que le permitiera ser titular y tener continuidad a lo largo de la temporada.

¡BIENVENIDO, ALEJANDRO! ❤️💛 pic.twitter.com/jMUkzt2ZBM — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) January 13, 2026

El joven guardameta le envió un mensaje a su nueva hinchada, tras la confirmación de su arribo: "Hola, hinchada Matecaña, acá, Alejo Rodríguez, bueno a seguir haciendo historia y dejar este escudo en lo más alto". Este fichaje es el primero del Pereira en lo que va del periodo de transferencias en el fútbol colombiano. El conjunto, que confirmó a Arturo Reyes como su nuevo entrenador, ha tenido muchos problemas económicos, por lo que varios jugadores salieron libres por incumplimiento en el pago de los salarios, entre ellos Juan David Ríos, Samy Merheg y Yúber Quiñones. Además, terminaron contrato Carlos Darwin Quintero, Jhon Largacha, José Moya, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio y Adrián Estacio.



Por otro lado, la dirigencia del 'grande matecaña' anunció hace unos días que el jugador paraguayo Danilo Fabián Ortiz Soto será nuevo jugador del club, una vez supere los exámenes médicos y firme el contrato. Ortiz, defensor central de 33 años, jugó en la última temporada con la camiseta de Cienciano de Perú, y llegará a reforzar la zaga del elenco pereirano con el objetivo de hacer una buena campaña en la liga y la copa BetPlay.