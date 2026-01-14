Hora y TV para ver en vivo Junior vs. Santa Fe, partido de ida de la Superliga 2026

Junior recibirá a Independiente Santa Fe en la Superliga de Colombia 2026 el jueves 15 de enero en la capital atlanticense, donde se disputará el primer partido oficial del año en el país.

La contienda se disputará en Barranquilla por pedido del equipo ‘tiburón’, ya que el estadio de esa ciudad será sometido inmediatamente después a obras de remodelación y ampliación para albergar la final de la Copa Sudamericana de 2026, programada para el sábado 21 de noviembre.

El reglamento indica que el equipo con más puntos a lo largo de 2025 sería local en el segundo encuentro de la Superliga; es decir, Junior. Pero la contingencia descrita anteriormente hizo que el orden de los partidos se invirtiera.

En consecuencia, la confrontación de vuelta y la premiación tendrán lugar en El Campín, de Bogotá, el miércoles 21 de enero.



Lo particular es que antes del duelo de vuelta se llevará a cabo la primera fecha de la Liga Betplay 2026, en la que Junior visitará a Deportes Tolima y

Santa Fe recibirá a Águilas Doradas, ambos cotejos el domingo 18 de enero.

Publicidad

El elenco ‘juniorista’ llegó a esta instancia por ganar la segunda estrella de 2025 frente al Tolima, mientras que los ‘cardenales’ lo hicieron tras vencer al Independiente Medellín en la final del primer semestre.



Hora y TV para ver Junior vs. Santa Fe, por ida de la Superliga 2026

El balón rodará a partir de las 7:30 de la noche del 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se podrá ver en directo por televisión a través de Win. Entre tanto, la contienda de vuelta será miércoles 21 del mismo mes también a las 7:30 p. m.

Datos del partido:

Superliga, ida: Junior vs. Santa Fe

Fecha: jueves 15 de enero

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

TV: Win

Vuelta: enero 21, en Bogotá

Publicidad

Se trata del primer título del año y de una serie en la que Junior busca su tercera Superliga, mientras que Santa Fe va por su quinta corona.