NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Santos Laguna vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de James Rodríguez por Liga MX

Santos Laguna vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de James Rodríguez por Liga MX

Este sábado, León visitará a Santos Laguna por la jornada 13 de la liga mexicana en el Nuevo Estadio Corona. El cuadro esmeralda deberá ganar si quiere tener posibilidades de jugar la liguilla final.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 17 de oct, 2025
Santos Laguna vs León
Santos Laguna vs León
Foto: X/ @ClubSantos y @clubleonfc

