Santos Laguna vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de James Rodríguez por Liga MX

A León se le están acabando las oportunidades. El equipo dirigido por Ignacio Ambríz tendrá un nuevo reto este sábado frente a Santos Laguna por la fecha 13 de la Liga MX, en donde deberá sumar los tres puntos si quiere seguir con posibilidades de disputar la liguilla por el título del balompié 'manito'.

El conjunto de James Rodríguez llega al juego luego de perder 4-2 en condición de local frente a Toluca, por lo que está urgido de un triunfo que lo anime en las últimas fechas del campeonato. Por otro lado, Santos Laguna también cayó la pasada jornada 3-0 frente al América, y acumula dos partidos sin saborear la victoria.

La 'fiera' se ubica en la posición 12 de la liga con 12 unidades, producto de tres victorias, tres empates y seis derrotas, a un punto del último clasificado al playoff para entrar a la liguilla por el título, que actualmente es Pumas. Mientras que su rival, está en la casilla 16 con 10 puntos, así que ambas escuadras irán con todo por un triunfo que los acerque a los puestos de clasificación, teniendo en cuenta que solamente quedan cuatro jornadas de liga, por lo que sumar se hace una obligación para los dos.



En la previa al encuentro, el medio mexicano 'Soy Fiera' dio a conocer el posible once inicial de León en su visita a Santos Laguna, el cual sería: Oscar Jiménez, Stiven Barreiro, Paul Bellón, Salvador Reyes, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Jordi Cortizo, James Rodríguez, Alfonso Alvarado e Ismael Díaz.

James Rodríguez, volante colombiano y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX Getty Images

Por otra parte, el defensor colombiano que actúa en el Santos Laguna, Kevin Balanta, habló acerca del técnico Ignacio Ambríz, que lo dirigió antes de llegar a León, y de la previa del juego. "Sabemos cómo juega Nacho, pero hay que demostrarlo en la cancha”, afirmó inicialmente, y luego agregó: Sabes contra qué te enfrentas, aunque aun con eso hay situaciones que se entrenan y en los partidos pueden salir distintas. Intentamos tener la información más clara del rival para saber cómo hacer daño. Nacho es un técnico al que le gusta mucho el juego de posesión y debemos saber cómo contrarrestarlo, encontrar sus momentos débiles, eso será importante”.



Santos Laguna vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de James Rodríguez por Liga MX

El enfrentamiento entre Santos Laguna y León por la fecha 13 de la Liga MX comenzará a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y podrá observarse en México por ViX Premium. Además, podrán seguir todos los detalles del partido de James Rodríguez en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.