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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Santos y Flamengo empataron 2-2 en Brasil; doblete de Neymar y asistencia de Jorge Carrascal

Santos y Flamengo empataron 2-2 en Brasil; doblete de Neymar y asistencia de Jorge Carrascal

Neymar regresó tras un mes lesionado, marcó dos penaltis y lideró la remontada del Santos para empatar 2-2 con Flamengo en la liga brasileña.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Neymar y Jorge Carrascal.
Neymar y Jorge Carrascal.
Getty Images.

El Santos remontó este jueves ante el Flamengo y logró un empate 2-2 gracias a goles de penalti de Neymar, recién recuperado de una lesión, en la vigésima novena jornada de la liga brasileña.

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Con este resultado, Flamengo se pone con 61 puntos y se mantiene en primera posición, pero ve reducida a uno su ventaja sobre el segundo, Palmeiras, que todavía tiene que jugar hoy contra el Bahía.

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Mientras, el Santos, que jugaba en casa, se sitúa en octava posición de la tabla y confirma su ascenso después de rozar la zona de descenso durante buena parte de la temporada.

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El equipo carioca comandado por Leonardo Jardim dominó la posesión del balón en el centro del campo y logró 10 finalizaciones en la primera mitad del partido, que terminó con goles de Danilo y Lucas Paquetá, tras gran centro de Jorge Carrascal.

  

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En la segunda mitad, el técnico del Santos, Cuca, sacó a Neymar del banquillo para tratar de imprimir velocidad al juego y, en un penalti, el exjugador del Barcelona anotó el primero del Santos.

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El segundo, también de Neymar y de penalti, llegó poco después y selló una gran participación del jugador después de un mes lesionado.

Flamengo llegó al partido con seis victorias y un empate en los últimos siete encuentros, además de estar clasificado para las semifinales de la Libertadores.

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Santos, por su parte, también vive un gran momento, con cinco victorias consecutivas y dos empates en los últimos siete partidos.

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