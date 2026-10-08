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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Kevin Serna en Fluminense vs. Coritiba, en el Brasileirao

Vea la asistencia de Kevin Serna en Fluminense vs. Coritiba, en el Brasileirao

Este jueves, Fluminense goleó 4-0 a Coritiba y el colombiano Kevin Serna se lució con una asistencia en el tercer tanto del club de Río de Janeiro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Kevin Serna celebra el gol que marcó con Fluminense al Corinthians en el Brasileirao.
Kevin Serna celebra el gol que marcó con Fluminense al Corinthians en el Brasileirao.
Foto oficial del Fluminense

Este jueves, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Fluminense venció 4-0 a Coritiba, por la fecha 29 del Brasileirao. Kevin Serna figuró con la asistencia en la tercera anotación.

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A los 65 minutos, Serna condujo un contrataque y cuando estaba al borde del área y se la dejó servida Jefferson Savarino, quien enganchó y marcó de pierna zurda.

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