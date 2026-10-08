Vea la asistencia de Kevin Serna en Fluminense vs. Coritiba, en el Brasileirao

Este jueves, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Fluminense venció 4-0 a Coritiba, por la fecha 29 del Brasileirao. Kevin Serna figuró con la asistencia en la tercera anotación.

A los 65 minutos, Serna condujo un contrataque y cuando estaba al borde del área y se la dejó servida Jefferson Savarino, quien enganchó y marcó de pierna zurda.

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Vea la asistencia de Kevin Serna:

🚨 GOOOL! 🇻🇪 Jefferson Savarino (3)!



Fluminense [3] - 0 Coritiba pic.twitter.com/Du72SLFBS8 — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 9, 2026