Vea el gol de Kevin Viveros en Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Athlético Paranaense igualó 2-2 con Atlético Mineiro en el Brasileirao con protagonismo de Kevin Viveros, quien anotó el segundo tanto de los de Curitiba.

Al 909+3', Viveros luchó por una pelota en el área rival, un defensor quiso rechazar, pero la pelota rebotó en el colombiano y se metió en el arco de los 'gallos'.

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Vea el gol de Kevin Viveros:

GOOOOLLLLLL from Kevin Viveros! He scored today for Athletico Paranaense at home vs Mineiro in their 2-2 draw in the Brasileirao! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/JdgZ7QDEAm — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 9, 2026