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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Kevin Viveros en Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Vea el gol de Kevin Viveros en Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Este jueves, el delantero colombiano Kevin Viveros anotó el segundo gol de Athletico Paranaense en el empate 2-2 con Atlético Mineiro. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Kevin Viveros Athletico Paranaense
Kevin Viveros, delantero colombiano en Athletico Paranaense
Athletico Oficial

Athlético Paranaense igualó 2-2 con Atlético Mineiro en el Brasileirao con protagonismo de Kevin Viveros, quien anotó el segundo tanto de los de Curitiba.

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Al 909+3', Viveros luchó por una pelota en el área rival, un defensor quiso rechazar, pero la pelota rebotó en el colombiano y se metió en el arco de los 'gallos'.

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