Vea la asistencia de Jorge Carrascal en Santos vs. Flamengo, en el Brasileirao

Este jueves, Santos y Flamengo empataron 2-2 por la fecha 29 del Brasileirao y el colombiano Jorge Carrascal fue protagonista con una asistencia.

Al 45+4', Carrascal lanzó un centro perfecto y Lucas Paquetá apareció con un potente cabezazo.

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Vea la asistencia de Jorge Carrascal:

Santos 0x2 Flamengo



⚽️ Lucas Paqueta

🥾 Jorge Carrascal



🏆 Brasileirão | 29ª rodada pic.twitter.com/ezfUVrwJBH — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 8, 2026

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