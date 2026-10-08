Vea la asistencia de Jorge Carrascal en Santos vs. Flamengo, en el Brasileirao

Este jueves, Santos y Flamengo empataron 2-2 por la fecha 29 del Brasileirao y el colombiano Jorge Carrascal fue protagonista con una asistencia.
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Al 45+4', Carrascal lanzó un centro perfecto y Lucas Paquetá apareció con un potente cabezazo.
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Vea la asistencia de Jorge Carrascal:
Santos 0x2 Flamengo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 8, 2026
⚽️ Lucas Paqueta
🥾 Jorge Carrascal
🏆 Brasileirão | 29ª rodada pic.twitter.com/ezfUVrwJBH
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