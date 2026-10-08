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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Jorge Carrascal en Santos vs. Flamengo, en el Brasileirao

Vea la asistencia de Jorge Carrascal en Santos vs. Flamengo, en el Brasileirao

Este jueves, Santos y Flamengo empataron 2-2 en el fútbol brasileño y el colombiano Jorge Carrascal se reportó con un gran pase para la anotación de Lucas Paquetá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Jorge Carrascal en Santos vs. Flamengo.
Jorge Carrascal en Santos vs. Flamengo.
Getty Images.

Este jueves, Santos y Flamengo empataron 2-2 por la fecha 29 del Brasileirao y el colombiano Jorge Carrascal fue protagonista con una asistencia.

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Al 45+4', Carrascal lanzó un centro perfecto y Lucas Paquetá apareció con un potente cabezazo.

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