Se armó polémica con Juan Fernando Quintero en River Plate, el DT Coudet tuvo que responder

Con el debut de Eduardo Coudet como entrenador en lugar del histórico Marcelo Gallardo, River Plate consiguió un triunfo ajustado y trabajoso sobre Huracán por 2-1, en uno de los partidos del jueves por la décima fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino. Juan Fernando Quintero erró penalti en dicho compromiso.

En el estadio Tomás Ducó, el 'millonario' jugó mejor en los primeros minutos y consiguió la ventaja cerca de la media hora, con un cabezazo de Sebastián Driussi (26'), pero el 'globo' empató antes del descanso, a través del ecuatoriano Jordy Caicedo (45+2', de penalti), tras una falta discutida por todo River de Lucas Martínez Quarta sobre el propio Caicedo.

Insistió el equipo de la banda roja en la segunda mitad con su dominio y dispuso de otra oportunidad con un penal, que ejecutó el colombiano Juan Fernando Quintero, que recién había entrado en el terreno, pero se lució el arquero de la Selección Ecuador, Hernán Galíndez (69'), que se tiró a su izquierda y tapó el envío de 'Juanfer'.

Juan Fernando Quintero regresó a las canchas, tras varios días de ausencia por lesión. Foto: Getty Images.

Precisamente a Coudet, tras el compromiso en el Tomas Ducó, le consultaron por Quintero Paniagua y su penalti fallido. Le preguntaron sobre si él le había dado el aval al exJunior de Barranquilla y Porto para que ejecutara el cobro desde el punto blanco; su respuesta fue certera.



"Yo no tomé la decisión, para mí los jugadores deciden. Sí que estaba el cambio y sí tuve la intención de que se hicieran los dos cambios antes. Yo no dije 'andá a patear' vos o 'que vaya a patear este'. Para son los momentos de cómo se sienten, tomaron la decisión que pateara Juan y también tomaron la decisión de que pateara el 'Cache'", precisó el director técnico de River Plate en rueda de prensa.

Por su parte, Montiel también se refirió al cobro ejucutado por el '10' antioqueño: "Necesitábamos ganar, y hoy (jueves) jugamos muy bien. Con 'Juanfer' somos los dos encargados de los penales, le dejé patear el primero y luego cambiamos. Manejamos el partido, tuvimos varias ocasiones, se vio otro River y hay que seguir por este camino".

Finalmente, River Plate se quedó con los tres puntos en la noche del jueves, ya que a través de la vía del penalti, Montiel, al minuto 85, no falló y estableció el 1-2 en el tablero.



¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

Ahora, el siguiente reto de Juan Fernando Quintero será este domingo 15 de marzo cuando reciban en el estadio Más Monumental a Sarmiento, en una nueva jornada del fútbol argentino. La pelota rodará a las 5:45 de la tarde, en horario de Colombia.