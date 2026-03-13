Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Se armó polémica con Juan Fernando Quintero en River Plate, el DT Coudet tuvo que responder

Se armó polémica con Juan Fernando Quintero en River Plate, el DT Coudet tuvo que responder

Juan Fernando Quintero erró penalti en el partido que River Plate se impuso 1-2 a Huracán en el fútbol argentino, y a Coudet le consultaron por este tema en rueda de prensa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de mar, 2026
Juan Fernando Quintero erró penalti con River Plate frente a Huracán en la Liga de Argentina.
Juan Fernando Quintero erró penalti con River Plate frente a Huracán en la Liga de Argentina.
