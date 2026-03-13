El dato ‘demoledor’ que espera acabar el Betis, del ‘Cucho’ y Deossa, contra Celta de Vigo en Liga

El Betis, que el domingo juega su partido de la vigésima octava jornada contra el Celta en La Cartuja, sólo ha perdido ocho de los 44 partidos oficiales disputados como local frente a los vigueses, contra los que además ha cosechado veinticinco victorias y once empates. 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, colombianos que hacen parte del plantel de los verdes de Sevilla, esperan sumar minutos en dicho encuentro.

En el precedente más reciente, en noviembre de 2024, los equipos adiestrados por Manuel Pellegrini y Claudio Giráldez empataron un encuentro en el que los celestes se adelantaron en dos ocasiones, gracias a Javi Rodríguez y Douvikas, pero en ambas igualaron los 'verdiblancos' mediante Vitor Roque y Bartra.

El Betis perdió recientemente dos veces seguidas en casa ante los celestes: un doblete de Iago Aspas certificó el 0-2 de la campaña 21/22; y cayó por 3-4 la temporada antepasada, cuando marcaron los goles béticos Juanmi, Canales y Fekir e hicieron los tantos visitantes Larsen, Gabri Veiga (2) y Aidoo.

Antes de estos partidos, el cuadro vigués no vencía en el Benito Villamarín desde la jornada inaugural de la Liga 13/14, cuando los goles de Charles y Nolito superaron al tanto de Rubén Castro (1-2), y durante el siglo XXI, se registró sólo otro triunfo celeste, el de la temporada 05/06, cuando ganó por 0-2 gracias los tantos de Jorge Larena y Perera.



Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis, en un partido de La Liga de España Getty Images

La primera victoria céltica en terreno verdiblanco fue con motivo de su cuarta visita, tras haber perdido los tres primeros encuentros de la serie, en la temporada 1942/43: un 1-3 rubricado con goles del bético Pololo y de los visitantes Del Pino, Roig y Ardévol.

Cuatro decenios más tarde, en 1982, el Celta ganó por la mínima -marcó Nene Suárez- en el Benito Villamarín, donde también venció en la campaña 95/96 por 0-3 -goles de Ángel Merino, Gudelj y Geli- y por idéntico tanteo en la 98/99, con tantos de Mekelele, Juan Sánchez y Cadete.