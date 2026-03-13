Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / El dato 'demoledor' que espera acabar el Betis, del 'Cucho' y Deossa, contra Celta de Vigo en Liga

El dato ‘demoledor’ que espera acabar el Betis, del ‘Cucho’ y Deossa, contra Celta de Vigo en Liga

Betis, que tiene en sus filas a los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, recibirá en La Cartuja al Celta de Vigo, rival que se caracteriza por complicar con su juego vertical.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026

'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en Betis.
'Cucho' Hernández con el Betis de España - Foto:
Getty Images

