"No subestimar a la Selección Colombia"; todo por tener afiliados a Luis Díaz y Luis Javier Suárez

En pocos meses el 'planeta fútbol' respirará con el Mundial 2026, certamen orbital en donde la Selección Colombia espera tener una buena participación a raíz del excelente presente que tienen algunas de sus figuras, tal es el caso de Luis Díaz, en Bayern Múnich, y de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa.

Los futbolistas de la Costa Caribe colombiana han tenido unos números extraordinarios con sus clubes en el 'viejo continente'. Díaz Marulanda le ofrece versatilidad al 'grande de Baviera' en el frente de ataque y ha logrado formar un tridente de infarto junto a Michael Olise y Harry Kane, mientras que Suárez Charris es el hombre de moda en el fútbol de Portugal y sus goles tienen a los 'leones' con grandes posibilidades de pelear títulos en la actual temporada.

Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich - Foto: Getty Images

Partiendo de ahí, desde las cifras que acumulan los 'Lucho', la Selección Colombia está en el punto de mira de cara a la Copa del Mundo a realizarse próximamente en Estados Unidos, México y Canadá. Una cuenta en particular en 'X' le 'echó el ojo' a estos 'cracks' del combinado 'cafetero'.



Así fue como la plataforma 'OneFootball' precisó: "Sería un error subestimar a Colombia en el Mundial de este verano... especialmente dada su potencia ofensiva". Y a continuación generó los números con los que Suárez y Díaz están impactando en el fútbol de Europa.

En el caso del atacante samario, de 28 años, en 40 partidos disputados con Sporting Lisboa en todas las competiciones ha acumulado 31 goles y seis asistencias. Por su parte, el oriundo de Barrancas ha hecho lo propio con el Bayern Múnich, acumulando hasta el momento 20 'gritos sagrados' y reportándose además con 17 asistencias. ¡Grandes cifras para los deportistas de nuestro país!

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, clave en triunfo de Sporting Lisboa sobre Porto AFP

Ahora, se espera que ese buen presente lo sigan manteniendo con sus clubes en los próximo reto y también con la Selección Colombia para los compromisos preparatorios que se avecinan en el calendario: frente a Croacia (jueves 26 de marzo, a las 6:30 de la tarde), y contra Francia, el 29 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde. Ambos compromisos se podrán ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol, en la plataforma de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com