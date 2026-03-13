Ciclista colombiano se retiró de la Tirreno Adriático 2026 por "molestias en la rodilla"

La Tirreno Adriático 2026 ha sido una carrera de contrastes para los colombianos. Por un lado, Nairo Quintana no ha podido dar mano como gregario para que alguno del Movistar Team brille y luche por el título; de igual manera. Por el otro, Brandon Rivera ha sido pieza clave del INEOS Grenadiers, donde Magnus Sheffield sueña en grande. Eso sí, el hombre que más ha dado de qué hablar es Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), rodando siempre junto con Giulio Pellizzari, Isaac del Toro, Primož Roglič, Matteo Jorgenson, entre otros 'capos' de escuadra.

Ahora, quien protagonizó la noticia más desalentadora fue Fernando Gaviria. Caja Rural Seguros RGA confirmó al antioqueño para esta competencia, de la mano de Fernando Barceló, Joan Bou, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Stefano Oldani y Jakub Otruba. Razón por la que el 'cafetero' era la carta fuerte para luchar en las etapas al embalaje. Sin embargo, no fue así y todo terminó de la peor manera. Este viernes 13 de marzo, en el marco de la etapa 5, entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, se confirmó su retiro por una lesión que requiere cuidado.

El equipo español se pronunció en sus redes sociales y, con un contundente comunicado, afirmó que "unas molestias en la rodilla han obligado a Fernando Gaviria a abandonar la carrera. ¡Ánimo y a volver más fuerte, campeón!". De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, deseándole lo mejor y que los aficionados esperaban verlo pronto, nuevamente, en acción. Y es que el deportista, de 31 años, llegó a ser el mejor embalador del mundo, entre 2016 y 2019, ganando etapas en el Tour de Francia y Giro de Italia, y haciéndose con la maglia ciclamino.

Fernando Gaviria, ciclista del Caja Rural. Getty Images.

En la Tirreno Adriático, el nacido en La Ceja fue puesto 127 en la primera jornada, que fue una contrarreloj individual. Posteriormente, quedó de 150 en la segunda fracción; 14 en la etapa 3, que se definió al esprint; y 164 en el cuarto día de competencia; hasta que en la quinta jornada, dijo 'no más'. Ahora, se deberá aguardar por su recuperación y la confirmación de cómo queda su calendario, teniendo en cuenta que es una molestia física que le impide dar su máximo rendimiento como espera su escuadra y tiene acostumbrados a sus seguidores.

