Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclista colombiano se retiró de la Tirreno Adriático 2026 por "molestias en la rodilla"

Ciclista colombiano se retiró de la Tirreno Adriático 2026 por "molestias en la rodilla"

Cuando tan solo iban 30 kilómetros de recorrido, entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, la etapa 5 de la Tirreno Adriático dejó esta preocupante noticia para Colombia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Team Caja Rural-RGA, se retiró de la Tirreno Adriático 2026
Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Team Caja Rural-RGA, se retiró de la Tirreno Adriático 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad