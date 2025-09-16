Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dayro Moreno cumplió 40 años, festejó con serenata y se tiró de cabeza al pastel

Dayro Moreno cumplió 40 años, festejó con serenata y se tiró de cabeza al pastel

El máximo goleador colombiano de la historia celebró sus 4 décadas de vida con sus compañeros del Once Caldas de Manizales, que lo homenajearon por todo lo alto.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:51 a. m.
Comparta en:
Dayro Moreno: así celebró sus cumpleaños 40 con sus compañeros del Once Caldas.jpg
Dayro Moreno se puso de ruana su cumpleaños 40.
Imágenes: Michael Barrios y Juan F. Castaño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad