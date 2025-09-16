Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Quién es Yeiner Londoño, jugador colombiano acusado de supuesta filtración de fotos íntimas

Quién es Yeiner Londoño, jugador colombiano acusado de supuesta filtración de fotos íntimas

Gol Caracol conoció de primera mano la denuncia que fue interpuesta en la Fiscalía en contra de Yeiner Londoño y su pareja sentimental por la filtración de imágenes en redes sociales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 12:29 p. m.
Comparta en:
Yeiner Londoño, jugador de Patriotas, envuelto en problemas legales.
Yeiner Londoño, jugador de Patriotas, envuelto en problemas legales.
Foto: Archivo particular.

Publicidad

Publicidad

Publicidad