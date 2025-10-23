Jhon Durán volvió a tener minutos con Fenerbahce y en Turquía opinan sobre su rendimiento

Por la tercera fecha de la UEFA Europa League, el Fenerbahce recibió en el estadio Ülker al Stuttgart, en un compromiso que terminó con victoria 1-0 para el conjunto turco, gracias al tanto de Kerem Aktürkoğlu a los 34 minutos. El triunfo le permitió al cuadro de Estambul sumar tres puntos valiosos en su grupo, donde ahora ocupa la duodécima posición con seis unidades.

Sin embargo, más allá del resultado, una de las noticias más comentadas en Turquía fue el reencuentro de Jhon Jáder Durán con la cancha, después de casi dos meses de ausencia. El delantero colombiano, de 21 años, ingresó en la recta final del partido y disputó 10 minutos, en los que no tuvo mayor protagonismo y fue amonestado con tarjeta amarilla.

A pesar del poco tiempo en el terreno de juego, su presencia no pasó inadvertida para la prensa turca, que sigue de cerca el proceso de adaptación del atacante cedido por Al Nassr.

¿Qué dicen de Jhon Durán tras su regreso a las canchas?

Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Stuttgart. afp.

El rendimiento del colombiano ha sido motivo de debate en el entorno del Fenerbahce. Los medios locales han resaltado que, aunque Durán llegó con grandes expectativas por su potencial y su alto costo, sus números aún no justifican la inversión: en siete presentaciones oficiales suma un solo gol, además de una asistencia.

El periodista turco Murat Fevzi Tanırlı, del portal 'Gece Yarısı', salió en defensa del exjugador de Envigado y Aston Villa, señalando que el delantero necesita tiempo y acompañamiento en el frente de ataque para mostrar su verdadero nivel.

“No hay necesidad de criticar a Jhon Durán más allá de la tarjeta amarilla; quizás esa agresión resulte en gol. Pero el mayor problema del Fenerbahçe hasta enero será su delantera. Necesitan a alguien más que En-Nesyri para acompañar a Jhon Durán en el mercado de fichajes de enero”, afirmó Tanırlı.

El propio técnico italiano también habló sobre el proceso del colombiano, dejando entrever que planea seguir dándole minutos para que gane ritmo competitivo:

“Tenemos jugadores que entrenan como monstruos. Hay que darle minutos para que suba su nivel, aunque no sea justo para los demás jugadores, hay que darle esa oportunidad. Quiero darle minutos a Jhon para que alcance cierto nivel”, aseguró Tedesco tras la victoria en Europa League.



¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El próximo compromiso del Fenerbahce será por la fecha 10 de la Superliga Turca, en la que enfrentará como visitante al Gaziantep. El partido está programado para el lunes 27 de octubre a las 12:00 p. m. (hora colombiana).