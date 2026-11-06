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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Se rompe expectativa por vuelta cercana de Luis Díaz con Bayer Múnich; "no hay fecha"

Se rompe expectativa por vuelta cercana de Luis Díaz con Bayer Múnich; "no hay fecha"

Cero afanes y máxima prudencia en Bayern Múnich con la salud de Luis Díaz. Desde la entidad 'bávara' frenaron la expectativa sobre un pronto retorno del extremo guajiro.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Foto: AFP

Desde el Bayern Múnich dieron un reporte de Luis Díaz y la evolución de su lesión, misma que lo ha marginado de los últimos partidos del campeón de la Bundesliga. Hay que precisar que el oriundo de Barrancas presenta una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, y por ello, se ha perdido los duelos contra Friburgo, Magdeburg, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid, este último por la Champions League.

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Si bien la molestia física no fue de gravedad, en el 'grande de Baviera' se han tomado con calma el proceso de recuperación del oriundo de Barrancas. 'Lucho' ha venido realizando un trabajo de alta intensidad bajo la supervisión del cuerpo médico del club para dejar atrás su dolencia, y además, esta pausa por la fecha FIFA de noviembre le permitirá avanzar en su puesta a punto. No obstante, según lo indicado desde la institución roja, habrá que esperar un tiempo más para el retorno a las canchas del talentoso número '14'.

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"Es difícil precisar una fecha concreta para su regreso. Sin embargo, durante esta semana, Jamal Musiala y Luis Díaz completarán sus entrenamientos individuales y, cuando regresen los internacionales de sus selecciones, volverán a trabajar a la par con el equipo completo. No nos hemos puesto una fecha límite", explicó el asistente técnico del Bayern Múnich, Aaron Danks, en la rueda de prensa previa al juego de Bundesliga frente al Mainz 05 este sábado.

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Antes de estas declaraciones por parte de Aaron Danks, en los medios especializados en Alemania indicaban que Díaz Marulanda iba a retomar a la competencia luego del parón por la fecha FIFA de noviembre, establecido para el viernes 20 del mes en curso, y cuando el Bayern se enfrente al Colonia. Habrá que ver si el mundialista con la Selección Colombia retorna para esa fecha.

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