Se rompe expectativa por vuelta cercana de Luis Díaz con Bayer Múnich; "no hay fecha"

Desde el Bayern Múnich dieron un reporte de Luis Díaz y la evolución de su lesión, misma que lo ha marginado de los últimos partidos del campeón de la Bundesliga. Hay que precisar que el oriundo de Barrancas presenta una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, y por ello, se ha perdido los duelos contra Friburgo, Magdeburg, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid, este último por la Champions League.

Si bien la molestia física no fue de gravedad, en el 'grande de Baviera' se han tomado con calma el proceso de recuperación del oriundo de Barrancas. 'Lucho' ha venido realizando un trabajo de alta intensidad bajo la supervisión del cuerpo médico del club para dejar atrás su dolencia, y además, esta pausa por la fecha FIFA de noviembre le permitirá avanzar en su puesta a punto. No obstante, según lo indicado desde la institución roja, habrá que esperar un tiempo más para el retorno a las canchas del talentoso número '14'.

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"Es difícil precisar una fecha concreta para su regreso. Sin embargo, durante esta semana, Jamal Musiala y Luis Díaz completarán sus entrenamientos individuales y, cuando regresen los internacionales de sus selecciones, volverán a trabajar a la par con el equipo completo. No nos hemos puesto una fecha límite", explicó el asistente técnico del Bayern Múnich, Aaron Danks, en la rueda de prensa previa al juego de Bundesliga frente al Mainz 05 este sábado.

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🗣️ Wann ist die Rückkehr von Jamal Musiala und Luis Díaz zu erwarten?



"Ich denke, die Rückkehr auf ein Spiel oder Datum zu setzen, ist schwierig. Aber nächste Woche werden sie individuelle Einheiten machen und wenn die Nationalspieler zurückkehren, werden sie im vollen… pic.twitter.com/GhQqs4aORp — FC Bayern München (@FCBayern) November 6, 2026

Antes de estas declaraciones por parte de Aaron Danks, en los medios especializados en Alemania indicaban que Díaz Marulanda iba a retomar a la competencia luego del parón por la fecha FIFA de noviembre, establecido para el viernes 20 del mes en curso, y cuando el Bayern se enfrente al Colonia. Habrá que ver si el mundialista con la Selección Colombia retorna para esa fecha.

