Apareció con luz propia Harlen 'Chipi Chipi' Castillo en Gimnasia y Esgrima; "tapó de todo"

Harlen Castillo es el hombre sensación en territorio argentino, luego de su lúcida actuación bajo los tres palos de Gimnasia y Esgrima, enfrentando a Belgrano el pasado jueves.

Y es que, el guardameta colombiano, con paso por Atlético Nacional y Pereira; ahora vuelve a reencontrarse con su mejor versión, pero en el fútbol internacional.

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A pesar de haber iniciado como suplente, con el pasar de los días y semanas; 'Chipi Chipi' empezó a ganarse un puesto en la titularidad de Gimnasia y Esgrima. Sin embargo, no fue hasta el pasado jueves cuando empezó a dar de qué hablar, con una gran presentación, que le hizo ganarse elogios hasta en la prensa local.

¡LOS SALVÓ HARLEN! Castillo, arquero colombiano de 33 años de Gimnasia (LP), evitó con estas atajadas fenomenales el empate de Belgrano y le dio la victoria al Lobo en la fecha 16 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/oymtQQ7ttI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2026

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"Castillo se despachó con una increíble actuación que, a pesar del gol del descuento que encontraron los visitantes, lo tuvo como figura excluyente de su equipo. El arquero hizo frente a cinco remates claros que, a puro reflejo, logró desviar para coronar una gran noche", sentenció 'TyC Sports' en una nota que publicaron, referente al colombiano.



Además, justo a lo que fue su gran partido, el mismo guardameta 'cafetero' afirmó que una de sus cualidades es justamente esa, la de saber reaccionar a balones difíciles. "Esa es una de mis virtudes que yo tengo, los reflejos. Por ahí fueron jugadas difíciles donde tenía que actuar; como yo lo decía ahora, a mí me trajeron porque vieron algo bueno en mí y es responderles a esa oportunidad que me han brindado de estar acá, que en el momento tal, que jugara o no, tenía que llegar a aportar", dijo Harlen Castillo para los medios locales, tras vencer a Belgrano.

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¿Qué sensaciones le quedan después del triunfo?

"Quiero felicitar a mis compañeros. Dejan todo en el campo y hoy se demostró. No por estar clasificados íbamos a levantar el pie del pedal. Venimos paso a paso, sin parar, con mucha fe y trabajando muy fuerte. Lo hemos demostrado partido a partido. Estamos entre los ocho y peleando por meternos en un torneo internacional. Este grupo siempre está peleando y no nos permitimos parar. Tenemos hambre y ganas de muchas cosas".

¿Qué nuevo ha encontrado en este Gimnasia y Esgrima?

"Estoy muy contento con la gente, con el furor, con el amor, con esas ganas que le veo a la gente de que nosotros los hagamos felices, que nosotros les demos alegrías noche tras noche y esperemos como te digo. Hay mítica en este club, y esperemos a hacer cumplir un sueño bonito que todos tenemos".

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¿Cómo fue su adaptación al equipo?

"Yo cuando llegué, llegué a un grupo que era una familia. No podía llegar yo con mala energía, por el contrario, tenía que llegar a sumar desde adentro o desde afuera. Y bueno, tenía que esperar mi oportunidad, solamente trabajando fuerte".

