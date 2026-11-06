Así juega Camilo Mena, sorpresa de la Selección Colombia; "es fuerte en los duelos uno contra uno"

La sorpresiva convocatoria de Camilo Mena para los partidos de preparación de la Selección Colombia contra Chile para la fecha FIFA de noviembre no ha pasado desapercibida. Así fue como Alexis Márquez, el director técnico que lo dirigió en su etapa por el Deportivo Pereira, analizó las virtudes del atacante y respaldó la decisión de Néstor Lorenzo de sumar una pieza de su perfil para desequilibrar la ofensiva de la 'tricolor'.

Márquez recordó los primeros pasos del extremo antioqueño en el balompié de nuestro país, destacando las condiciones físicas y técnicas que mostraba siendo un juvenil en la escuadra 'matecaña'. Todas estas valoraciones las entregó en el programa 'Jugada Maestra' que se emite por la plataforma de Ditu.

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"Camilo es un jugador que en su época era Sub-20, era muy hábil, rápido y desequilibrante por la banda. Hizo con nosotros en Pereira un buen torneo. No sé si recuerdan ese año, que se jugaba un cuadrangular de eliminados, al club le tocó extender su contrato. A él lo utilizábamos más por la derecha, como extremo por esa banda, ya que su pierna hábil es la diestra", dijo de entrada Márquez a los panelistas.

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Aunque en aquel ciclo con el elenco pereirano, la faceta de Mena no estuvo enfocada en marcar muchos goles, el técnico enfatizó el peso táctico que generaba para romper defensas rivales mediante el regate y la velocidad.



Camilo Mena, jugador del Korona Kielce @Korona_Kielce en X

"Él en su momento no llegó a hacer muchos goles, pero nos ayudó bastante en la fase ofensiva. Era muy desequilibrante en el uno contra uno, dejaba a sus compañeros mano a mano. Es muy ágil, esa es su mayor virtud y la aprovecha muy bien", complementó.

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Consultado sobre el paso del atacante por la Ekstraklasa de Polonia con el Korona Kielce, una liga fuera del foco mediático habitual, Márquez resaltó la observación permanente que mantiene el cuerpo técnico de la Selección Colombia liderado por Néstor Lorenzo sobre los 'cafeteros' con buen presente en el exterior, sin importar el destino ni el torneo.

"Camilo viene de un fútbol que no es tan vistoso, de una liga no tan mediática, pero el 'profe' Lorenzo ha estado pendiente de todos. Desde que esté haciendo buenas cosas en su club, sea cual sea la competencia, el cuerpo técnico está atento a cuáles jugadores le pueden servir a la Selección", comentó.

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Finalmente, Márquez confía en que Camilo Mena sabrá aprovechar este llamado a la 'tricolor', considerando que el estilo de juego de Colombia favorece a los extremos con potencia y desborde por fuera como él.

"Sí, total. Es un jugador que por las características que el 'profe' (Lorenzo) ha usado en sus extremos le puede servir a su equipo. En los duelos uno contra uno puede ayudar mucho, y ahora con su edad, lo madurez, las otras ligas que ha enfrentado. Esperamos que tenga la oportunidad de jugar y haga las cosas bien", concluyó.