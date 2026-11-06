La dura sanción a la que se expone Kevin Viveros en Brasil; además hay castigo en su club

Kevin Viveros se expone a una dura sanción en Brasil, luego de haber pisado en el abdomen a Cuiabano en medio del partido que Athletico Paranaense cayó 1-3 contra Vasco da Gama por el Brasileirao. El delantero colombiano fue expulsado de inmediato por el árbitro Ramon Abatti Abel, al tratarse de una conducta violenta.

Además, del severo castigo que le impondrían al oriundo de Buenaventura, su club, el 'furacao', le impuso una medida disciplinaria. Pero eso no es todo, porque este caso escaló hasta la justicia deportiva de la nación de la samba.

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En ese orden de ideas, en el diario 'Globo Esporte' explicaron que la Fiscalía del Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil presentó cargos contra el exAtlético Nacional, tras su roja por agresión frente al 'gigante de la colina' en lo que fue el marco de la jornada 34 del campeonato brasileño por una acción calificada como conducta violenta por el juez central, quien detalló en su informe que Viveros "pisó el estómago de su oponente con los taches de su guayo, usando brutalidad con el balón fuera de juego".

Kevin Viveros, delantero colombiano de Athletico Paranaense, fue expulsado contra Vasco da Gama Getty Images

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En la denuncia, este organismo solicita una suspensión de seis partidos para el vallecaucano bajo el artículo 254-A (agresión física), normativa que contempla sanciones de cuatro a doce encuentros. Aunque el comité disciplinario no está obligado a acatar dicha solicitud, de recibir la pena mínima, Viveros se perdería el resto de la recta final del Brasileirao, perdiéndose los duelos contra el Remo, Mirassol y Sao Paulo, además, de cumplir la inhabilitación automática que lo marginará este 18 de noviembre frente al Flamengo en el Maracaná.



No obstante, el Athletico Paranaense tendrá la potestad de apelar la decisión del tribunal, cuyo juicio se programó para el próximo lunes en la mañana.

Pero más allá de la vía judicial deportiva, el 'furacao' actuó de manera interna imponiéndole a Kevin Viveros una sanción económica. Dicha medida busca disuadir este tipo de conductas en el equipo que busca asegurar un cupo a la Copa Libertadores del 2026.

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¿Qué habían dicho en el Paranaense de la conducta de Kevin Viveros?

"Esto aplica a Viveros y a todos los jugadores. Tenemos que mantener la calma. No podemos permitirnos perder a un jugador (...) Voy a hablar con él como lo hago con todos. Se le exigirá responsabilidad para que no haya reacciones que puedan dañar aún más al equipo", declaró el DT, Odair Hellmann, luego del partido contra Vasco da Gama.

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Viveros se mantiene como máximo goleador del Brasileirao con 21 anotaciones, pese a que acumula cuatro partidos sin ver puerta.