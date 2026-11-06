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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Quiénes son las novedades de la Selección Colombia para los duelos de preparación contra Chile

Quiénes son las novedades de la Selección Colombia para los duelos de preparación contra Chile

Néstor Lorenzo entregó el listado para enfrentar a Chile en la fecha FIFA de noviembre, llamando la atención seis nombres. Acá le contamos cómo llegan a la convocatoria, sus números y más.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Novedades en la Selección Colombia para los juegos de preparación frente a Chile.
Novedades en la Selección Colombia para los juegos de preparación frente a Chile.
Fotos: AFP y @Korona_Kielce en X

Néstor Lorenzo dio a conocer este viernes 6 de noviembre el listado de convocados de la Selección Colombia para lo que serán los partidos de la fecha FIFA de este mes frente a Chile. En el registro de 26 citados por el timonel argentino resaltan seis nombres, siendo uno de éstos Camilo Mena, delantero del Korona Kielce de Polonia, y Devis Vásquez, quien milita en la Roma de Italia.

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Sin duda que con esta convocatoria, Lorenzo da a entender que quiere seguir mirando jugadores en busca de ese recambio generacional, y dándole la oportunidad a otros en los que ha confiando en el pasado, tal es el caso de Vásquez y también de Juan David Cabal y Nelson Deossa.

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Recordemos que la 'amarilla' enfrentará a Chile en doble confrontación. El primero de los compromisos será el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, a partir de las 7:00 de la noche, y el segundo, tendrá lugar en tierras australes, el martes 11 a las 6:00 de la tarde. Ambos encuentros los podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, y en este portal: www.golcaracol.com

Néstor Lorenzo
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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¿Quiénes son las novedades de la Selección Colombia para los duelos de preparación contra Chile?

En ese orden de ideas, le presentamos los nombres a los que Lorenzo decidió darle una oportunidad para vestir los colores patrios en los duelos de fogueo frente a la 'roja'. Los llamados, por supuesto, esperan dejar una buena impresión y volver ser tenidos en cuenta en listas venideras.

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Devis Vásquez: sólo ha jugado un partido esta temporada con la Roma y fue por la Champions League frente al Manchester United. En dicho juego, el arquero barranquillero recibió tres goles; en Serie A no ha sumado minutos con la 'loba'.

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Juan Arizala: el joven talento ha venido sumando apariciones de recambio con Udinese en la Serie A. Su evolución física y adaptabilidad también le dan proyección para jugar por la banda. Ha jugado un total de siete partidos y en los mismos ha ganado el 47 por ciento de los duelos y ha tenido una precisión en los pases del 82 por ciento. Todos estos datos fueron suministrados por 'Sofascore'.

Juan David Cabal: el polivante jugador se ha establecido en la rotación defensiva de la Juventus. Registra minutos tanto en la Serie A como en competencias europeas. El caleño
aporta solidez, buen juego aéreo y versatilidad como central o lateral izquierdo, llegando a esta convocatoria de la 'tricolor' con el 62 por ciento de los duelos ganados y un 80 por ciento en pases precisos.

Juan David Cabal, jugador de la Juventus.
Juan David Cabal, jugador de la Juventus.
Foto: AFP

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Camilo Mena: el delantero del Korona Kielce de Polonia fue sin duda la gran novedad del listado por parte de Néstor Lorenzo. El antioqueño, de 24 años, mantiene una campaña destacada en el torneo polaco, registrando cuatro goles en trece compromisos disputados, y a eso, le suma cuatro asistencias. Entre sus cualidades está su potencia en el uno contra uno y despliegue por las bandas, ganando los duelos en el 'uno contra uno', y a su vez, teniendo buen porcentaje en los pases precisos.

Nelson Deossa: el mediocampista caldense acumula 13 apariciones oficiales en la campaña 2026/27 (10 en LaLiga y 3 en la UEFA Champions League), donde ha sumado más de 600 minutos en cancha y ha aportado una asistencia. Su actuación más destacada se dio en el ámbito continental, donde fue titular y disputó los 90 minutos en la exigente visita al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

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Con una efectividad de pase del 83.5 por ciento, Deossa se ha convertido en una pieza clave de refresco e intensidad para el conjunto 'verdiblanco', aportando potencia física, rompiendo líneas con su conducción y mostrando una de sus mejores cualidades: la media distancia.

Daniel Mosquera: atraviesa una temporada brillante como la principal carta de gol del Hellas Verona en la Serie B de Italia. Tras superar unas molestias físicas al inicio del curso 2026/27, el atacante chocoano, de 27 años, irrumpió con una contundencia letal al registrar seis goles en la competición local, incluyendo tres dobletes contra LR Vicenza, Módena y Catanzaro, además de su reciente tanto en la victoria 3-0 sobre Carrarese.

Acá los números de los jugadores que fueron novedades en Selección Colombia para los partidos contra Chile.
Acá los números de los jugadores que fueron novedades en Selección Colombia para los partidos contra Chile.
Foto: Sofascore

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