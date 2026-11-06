Sorpresas en la Selección Colombia: las destacadas ausencias para enfrentar a Chile en noviembre

Este viernes 6 de noviembre, la Selección Colombia anunció el listado de convocados para los duelos de fogueo frente a Chile, que se disputarán a doble turno en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Sin embargo, así como hay expectativa con varios nuevos nombres que de a poco se van ganando su lugar en el combinado 'tricolor'; en Gol Caracol también hacemos un repaso de los futbolistas que han llamado la atención por su ausencia en este llamado de Néstor Lorenzo.

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Varios de ellos, hoy en día destacados en el fútbol internacional. No obstante, pese al buen presente, no estarán presentes para esta doble jornada FIFA.

Asistencia de Jorge Carrascal y gol de Pedro con Flamengo vs Gremio en el Brasileirao Getty Images

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Jorge Carrascal



El cartagenero es una de las principales ausencias en esta convocatoria de Néstor Lorenzo, no solamente porque es uno de los frecuentes llamados por el argentino al combinado 'tricolor', sino que también porque su actual momento futbolístico en Flamengo es muy bueno.

Incluso, el pasado miércoles realizó una gran asistencia frente a Gremio, que le ha dado la vuelta a todas las redes sociales. No obstante, el colombiano no estará para el duelo contra Chile.

Jhon Durán, delantero colombiano, en un partido del Benfica por la Liga de Portugal. Getty Images

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Jhon Durán

El joven atacante tampoco estuvo presente en esta convocatoria de Lorenzo, pese a estar en buena forma futbolística con el Benfica. Y es que, desde su llegada al fútbol portugués, el jugador antioqueño ha empezado a tener más rodaje y goles.

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Es más, el pasado jueves, Durán fue inicialista con las 'águilas', disputando todo el encuentro frente a Lech Poznań por la Europa League.

Carlos Andrés Gómez y un festejo de gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil. Foto oficial de Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez

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El extremo de Vasco da Gama tampoco fue tenido en cuenta para esta doble jornada de la Selección Colombia, pese a estar física y futbolísticamente bien; según informan desde Brasil.

Incluso, de esta manera, desde las cuentas partidarias del Vasco se informa que el 'cafetero' se pondrá a disposición de su entrenador Pedro Emanuel, para el duelo frente a Chapecoense el 14 de noviembre; tres días antes del segundo duelo de la Selección Colombia contra Chile.

Kevin Castaño con Atlético Mineiro. Getty Images.

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Kevin Castaño

El mediocampista de muy buen nivel en el Atlético Mineiro, sorprendió con su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia; teniendo en cuenta que es una de las principales y frecuentes caras para Néstor Lorenzo en la 'tricolor'.

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Y justamente ahora, que su nivel está en alza tras salir de River; ha generado revuelo en redes la no presencia de Castaño para esta doble jornada FIFA.

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX AFP

Kevin Mier

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Pese a ser uno de los principales candidatos para el arco 'cafetero'; ahora, Mier no fue llamado por Néstor Lorenzo para esta doble jornada FIFA frente a Chile.

El guardameta colombiano, quien actualmente milita en Cruz Azul de México, disputó su más reciente encuentro el pasado 1 de noviembre frente al Club León. Aquel duelo fue triunfo para los 'cementeros' por 2-1.

