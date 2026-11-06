Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Sorpresas en la Selección Colombia: las destacadas ausencias para enfrentar a Chile en noviembre

Sorpresas en la Selección Colombia: las destacadas ausencias para enfrentar a Chile en noviembre

Esdte viernes salió la convocatoria de la 'tricolor' para enfrentar a los australes el 13 y 17 de noviembre. Y en Gol Caracol hacemos un repaso de las varias ausencias en este llamado.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 6 de nov, 2026
Comparta en:
Ausentes de la Selección Colombia para duelos frente a Chile.
Ausentes de la Selección Colombia para duelos frente a Chile.
Foto: AFP.

Este viernes 6 de noviembre, la Selección Colombia anunció el listado de convocados para los duelos de fogueo frente a Chile, que se disputarán a doble turno en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Sin embargo, así como hay expectativa con varios nuevos nombres que de a poco se van ganando su lugar en el combinado 'tricolor'; en Gol Caracol también hacemos un repaso de los futbolistas que han llamado la atención por su ausencia en este llamado de Néstor Lorenzo.

Daniel Mosquera, delantero de Hellas Verona, fue convocado a la Selección Colombia
Selección Colombia

Quién es Daniel Mosquera, novedad en la convocatoria de Selección Colombia contra Chile

Camilo Mena, jugador del Korona Kielce
Selección Colombia

Quién es Camilo Mena, una de las sorpresas de la Selección Colombia para partidos con Chile

Publicidad

Últimas noticias

Novedades en la Selección Colombia para los juegos de preparación frente a Chile.
Selección Colombia

Quiénes son las novedades de la Selección Colombia para los duelos de preparación contra Chile

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Convocados de la Selección Colombia para partidos contra Chile; sin Luis Díaz, pero con Jhon Arias

Varios de ellos, hoy en día destacados en el fútbol internacional. No obstante, pese al buen presente, no estarán presentes para esta doble jornada FIFA.

Asistencia de Jorge Carrascal y gol de Pedro con Flamengo vs Gremio en el Brasileirao
Asistencia de Jorge Carrascal y gol de Pedro con Flamengo vs Gremio en el Brasileirao
Getty Images

Publicidad

Jorge Carrascal

El cartagenero es una de las principales ausencias en esta convocatoria de Néstor Lorenzo, no solamente porque es uno de los frecuentes llamados por el argentino al combinado 'tricolor', sino que también porque su actual momento futbolístico en Flamengo es muy bueno.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Incluso, el pasado miércoles realizó una gran asistencia frente a Gremio, que le ha dado la vuelta a todas las redes sociales. No obstante, el colombiano no estará para el duelo contra Chile.

Jhon Durán, delantero colombiano, en un partido del Benfica por la Liga de Portugal.
Jhon Durán, delantero colombiano, en un partido del Benfica por la Liga de Portugal.
Getty Images

Publicidad

Jhon Durán

El joven atacante tampoco estuvo presente en esta convocatoria de Lorenzo, pese a estar en buena forma futbolística con el Benfica. Y es que, desde su llegada al fútbol portugués, el jugador antioqueño ha empezado a tener más rodaje y goles.

Publicidad

Es más, el pasado jueves, Durán fue inicialista con las 'águilas', disputando todo el encuentro frente a Lech Poznań por la Europa League.

Carlos Andrés Gómez y un festejo de gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil.
Carlos Andrés Gómez y un festejo de gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil.
Foto oficial de Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez

Publicidad

El extremo de Vasco da Gama tampoco fue tenido en cuenta para esta doble jornada de la Selección Colombia, pese a estar física y futbolísticamente bien; según informan desde Brasil.

Incluso, de esta manera, desde las cuentas partidarias del Vasco se informa que el 'cafetero' se pondrá a disposición de su entrenador Pedro Emanuel, para el duelo frente a Chapecoense el 14 de noviembre; tres días antes del segundo duelo de la Selección Colombia contra Chile.

Kevin Castaño con Atlético Mineiro.
Kevin Castaño con Atlético Mineiro.
Getty Images.

Publicidad

Kevin Castaño

El mediocampista de muy buen nivel en el Atlético Mineiro, sorprendió con su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia; teniendo en cuenta que es una de las principales y frecuentes caras para Néstor Lorenzo en la 'tricolor'.

Publicidad

Y justamente ahora, que su nivel está en alza tras salir de River; ha generado revuelo en redes la no presencia de Castaño para esta doble jornada FIFA.

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX
AFP

Kevin Mier

Publicidad

Pese a ser uno de los principales candidatos para el arco 'cafetero'; ahora, Mier no fue llamado por Néstor Lorenzo para esta doble jornada FIFA frente a Chile.

El guardameta colombiano, quien actualmente milita en Cruz Azul de México, disputó su más reciente encuentro el pasado 1 de noviembre frente al Club León. Aquel duelo fue triunfo para los 'cementeros' por 2-1.

Relacionados

Kevin Castaño

Selección Colombia

Kevin Mier

Jhon Duran

Carlos Andrés Gómez

Jorge Carrascal

Selección Chile

Publicidad

Publicidad

Publicidad