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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Camilo Mena es encarador, fuerte en el uno contra uno y tiene capacidad para asistir o rematar"

"Camilo Mena es encarador, fuerte en el uno contra uno y tiene capacidad para asistir o rematar"

En Gol Caracol charlamos con Jhon Bodmer, entrenador colombiano que dirigió en Tigres a Camilo Mena, la gran sorpresa de la convocatoria de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Camilo Mena, delantero colombiano.
Camilo Mena, delantero colombiano.
Korona Kielce.

Camilo Mena se convirtió en una de las grandes sorpresas de la reciente convocatoria de la Selección Colombia para los dos partidos de fogueo contra Chile. El extremo, que actualmente milita en el Korona Kielce de Polonia, recibió por primera vez el llamado al combinado nacional de mayores, un reconocimiento a su crecimiento en el fútbol europeo. Su talento y sus características ofensivas fueron destacadas por Jhon Bodmer, entrenador colombiano que lo dirigió durante su etapa en Tigres.

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En charla EXCLUSIVA con Gol Caracol, el estratega recordó las condiciones que encontró en el atacante cuando era un futbolista muy joven y resaltó sus principales virtudes dentro del terreno de juego. "Camilo Mena es un jugador, el típico extremo colombiano, encarador, jugador que tiene una capacidad superlativa en el uno contra uno, esa capacidad de ir y buscar el duelo, de eludir, de profundizar en conducción y llegar al área rival, ya sea para asistir, ya sea para rematar", expresó Bodmer.

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El técnico también rememoró los primeros pasos de Mena en el fútbol profesional, cuando tuvo la oportunidad de dirigirlo en Tigres. Para aquel momento, el atacante todavía se encontraba en una etapa inicial de su carrera, aunque ya demostraba condiciones que lo diferenciaban de otros jugadores de su edad. "Yo lo tuve muy chico, debutó conmigo en Tigres y era muy chico, la verdad, y para ese momento pedirle tantas cosas a un chico no es usual, pero obviamente era un chico muy talentoso que sus condiciones para ese momento daban para que hiciera tareas básicas, pero que las cumplía a cabalidad y esas tareas básicas eran eficientes, eran efectivas y generaban productividad para el equipo", agregó.

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Después de su experiencia en el fútbol colombiano, Camilo Mena dio el salto al balompié europeo, donde ha continuado con su proceso de formación. Aunque Bodmer reconoció que no ha podido seguir de cerca su evolución, considera que su paso por una competencia diferente le ha permitido adquirir herramientas importantes.

"Después fue a Europa, la verdad que no he podido hacerle mucho seguimiento, tampoco he tenido mucho contacto con él directamente, pero sí tuve al hermano en Pereira, cuando estuvimos en Pereira, el hermano estaba en Pereira y es muy similar, muy parecido. Así que nada, para el momento en que yo lo tuve, era un chico con altísima proyección y me imagino que todo lo que ha desarrollado en Europa, el aprendizaje, una liga distinta, otro nivel, entrenamientos estructurados y demás, seguramente ha hecho que él crezca desde lo profesional, desde lo personal, seguramente ha madurado. Y bueno, ese es Camilo Mena", agregó el DT.

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Por su parte, Arturo Reyes, antiguo seleccionador colombiano de divisiones juveniles, también se refirió al extremo en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. El entrenador recordó su paso por Tigres y su convocatoria a la Selección Colombia Sub-20, además de señalar una posición en la que podría aportar al equipo nacional.

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"Es un jugador que destacaba en Tigres, nosotros lo llamamos a la Selección Colombia Sub-20, en ese tiempo recorría unos muy buenos metros por banda, puede jugar por cualquiera de las dos bandas, pero siento que por derecha lo veía más cómodo, ahí podría aportar ahora", comentó Reyes.

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