Colombia vs España EN VIVO; hora y TV del partido de cuartos de final del Mundial Sub-20

El duelo entre Colombia y España, actual campeón europeo de la categoría, es el otro plato fuerte del sábado desde las 3:00 p.m. (hora colombiana) en Talca (245 km al sur de Santiago).

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de oct, 2025
Colombia vs España
Colombia vs España en el Mundial Sub-20 - Fotos:
AFP

