Colombia vs España EN VIVO; hora y TV del partido de cuartos de final del Mundial Sub-20

España, fiel a su estilo de posesión y control, llega liderada por el extremo izquierdo del Real Betis, Pablo García, clave en ataque y creación de juego. Por su parte, la Selección Colombia Sub-20 apuesta a la velocidad y la intensidad con Óscar Perea (AVS, POR), también un extremo izquierdo explosivo, como principal amenaza ofensiva.

La combinación de talento, juventud y contraste de estilos promete un partido intenso y decisivo por un lugar en las semifinales.



Colombia vs España EN VIVO; hora y TV del partido del Mundial Sub-20:

Fecha: sábado 11 de octubre de 2025

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Fiscal (Talca, Chile)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

¿Selección Colombia vs. España en Mundial Sub-20 2025: qué dice la IA? Foto: FCF.

Ambos llegan invictos y con argumentos sólidos: los españoles, con una defensa ordenada y un mediocampo creativo, y los colombianos con pegada, ritmo y una confianza que ha ido creciendo partido a partido.



"Entre más lejos lleguemos nos sirve a todos, ese es el sueño, llegar a siete partidos. Vamos por el quinto para que nos de esa posibilidad del sexto", dijo a la prensa el DT de Colombia, César Torres.

El cruce con España despierta recuerdos amargos para los cafeteros. En el único enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial Sub-20, disputado en Emiratos Árabes 2003, Colombia se quedó a un paso de la final al caer 1-0 en las semifinales con un gol marcado por un tal Andrés Iniesta.

3. El resto del baile

Los cuartos de final de Chile 2025 se completarán el domingo con los duelos entre Estados Unidos y Marruecos, en Rancagua (90 km al sur de Santiago) a partir de las 20H00 GMT, y Francia, actual subcampeón europeo, contra Noruega, en Valparaíso (120 km al oeste de Santiago) desde las 23H00 GMT.

La selección de las barras y las estrellas, cuya mejor participación en un Mundial Sub-20 ha sido un cuarto lugar en Arabia Saudita 1989, goleó 3-0 a Italia sin mayores apuros, mientras que los africanos, cuartos en la cita de Países Bajos 2005 y que en la cita chilena venció a España y Brasil en la fase de grupos, dieron cuenta 2-1 de Corea del Sur sin mayores problemas.

A los Bleus se les apareció la virgen ante Japón, en un durísimo duelo de octavos que se definió con un penal a los 120+3 minutos del tiempo extra para sellar el 1-0 y el pase. Noruega, por su parte, también sufrió para avanzar: venció a Paraguay por el mismo marcador con un gol a los 116 minutos de un encuentro parejo.

Los ganadores de estos duelos dominicales de cuartos se enfrentarán el próximo miércoles en Valparaíso por el pase a la final.