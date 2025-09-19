Se viene el Oktoberfest y Luis Díaz lo sabe; el guajiro está listo con pinta y todo

En la ciudad de Múnich no sólo respiran fútbol en esta época del año, sino que a su vez dedican buena parte del tiempo a disfrutar de uno de sus festivales más emblemáticos en el mundo, tal es el caso del Oktoberfest. Tanto así es el furor por esta celebración que clubes como Bayern Múnich, donde milita Luis Díaz, están al tanto de lo que indica el calendario de eventos; listos siempre para la acción.

El elenco 'bávaro' aprovecha sus plataformas digitales para dedicarle uno que otro posteo a esta fiesta, aprovechando para que sus estrellas luzcan las 'pintas' indicadas. Precisamente, el guajiro fue uno de los estelares de las recientes publicaciones, posando con un 'Lederhosen', de los trajes típicos del Oktoberfest.

Así fue como en un corto video, el 'crack' de la Selección Colombia pasó del tradicional uniforme del cuadró alemán a un 'look' más fiestero, preciso para algunos de las actividades de este importante festival en Alemania. Díaz Marulanda estuvo acompañado de Jonas Urbig y de Jonathan Tah. ¡Todos muy sonrientes!

"Anuncio. ¡Qué look! 'Lucho', Jona y Tom están listos para el Oktoberfest", terminó por completar la publicación el conjunto muniqués.

#Anuncio ¡Qué look! 😍 Lucho, Jona y Tom están listos para el Oktoberfest con @paulaner. 🍺🥨 pic.twitter.com/DfUk7MFGfK — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 19, 2025

¿Cuándo se realiza el Oktoberfest?

Para este 2025, este festival se desarrolla desde este sábado 20 de septiembre y culmina hasta el 5 de octubre y se ha llevado a cabo desde 1810, siendo una de las principales fiestas en Alemania y con relevancia en Europa.

El Oktoberfest ofrece tanto a locales como visitantes espectáculos en vivo de música, teatro, baile y concursos cerveceros.

El próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich

Tras dejar atrás el debut en la Champions League 2025/2026, el equipo dirigido por Vincent Kompany se enfrentará al Hoffenheim, este sábado 20 de septiembre, en horario de las 8:30 de la mañana de Colombia.

Bayern Múnich suma un inicio perfecto en la Bundesliga con nueve puntos en tres compromisos disputados, buena racha que quiere mantener.