Hoffenheim vs. Bayern Múnich, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Luis Díaz

Bayern Múnich atraviesa un inicio de temporada soñado. Luego de vencer a Chelsea 3-1 en Champions League y sumar tres victorias consecutivas en Bundesliga, el conjunto bávaro se prepara para afrontar un nuevo reto en el campeonato alemán. Los dirigidos por Vincent Kompany quieren mantener su puntaje perfecto y reafirmar su condición de favoritos al título.

En su más reciente presentación por la liga, el Bayern fue una aplanadora en el Allianz Arena, donde goleó 5-0 al Hamburgo con un fútbol arrollador. Luis Díaz, el delantero colombiano que llegó como refuerzo de lujo para esta temporada, fue protagonista con su movilidad y capacidad para asociarse en ataque, ganándose rápidamente el cariño de la afición bávara.

Con nueve puntos de nueve posibles, Bayern Múnich es líder absoluto de la Bundesliga y ahora tiene la mira puesta en Hoffenheim, un rival que suele complicar en su estadio.



Hora y dónde ver EN VIVO al Bayern Múnich

El compromiso entre Hoffenheim y Bayern Múnich, válido por la cuarta fecha de la Bundesliga, se disputará este sábado 20 de septiembre en el PreZero Arena. El pitazo inicial está programado para las 8:30 a. m. (hora colombiana) y los aficionados podrán seguir todas las emociones en vivo a través de la señal de 'ESPN' y la plataforma de 'Disney+'.



¿Cómo viene el Hoffenheim?

El equipo dirigido por el austríaco Christian Ilzer llega con confianza tras derrotar 3-1 al Unión Berlín como visitante. Ese resultado los ubicó en la sexta posición con seis puntos en su haber y los llena de ilusión de poder frenar al líder de la Bundesliga en su estadio.



Un recuerdo poco alentador

El antecedente más reciente entre ambos en el PreZero Arena favorece ampliamente al Bayern. El pasado 17 de mayo, los bávaros se impusieron con autoridad 4-0 gracias a los goles de Michael Olise, Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Harry Kane.

La última vez que Hoffenheim celebró en casa frente al gigante bávaro fue hace más de una década, el 18 de mayo de 2024, cuando se impuso 4-2. Desde entonces, Bayern ha dominado ampliamente el historial y buscará repetirlo este fin de semana.