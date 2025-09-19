Desde Girona reconocen la evolución de Yaser Asprilla, pero saben que puede dar más

Yaser Asprilla empieza a ser esa pieza clave en el Girona, aunque su equipo no ha logrado los resultados esperados. En lo que va de la Liga de España 2025/2026, el colombiano ha jugado cuatro compromisos, saliendo desde el 'vamos' en tres de ellos, dándole su dinamismo y fútbol al elenco dirigido por Míchel. Antes de un nuevo reto en el certamen 'ibérico' hubo palabras de elogio para el formado en la cantera de Envigado.

El encargado de entregar declaraciones positivas sobre Asprilla Martínez fue su propio entrenador en el Girona, destacando que en esta nueva campaña Yaser ha estado con un impulso diferente. Eso sí, el timonel del cuadro catalán indicó que saben que puede dar más.

Yaser Asprilla (centro) en una de las prácticas del Girona. X de @GironaFC

"Ha venido con una mentalidad diferente, creo que todavía no hemos visto al mejor Asprilla. Esa irregularidad también va con la edad, un chico de 20, 21 años, si le miramos por lo que ha costado, nunca va a dar ese nivel que todo el mundo espera", precisó Míchel en rueda de prensa.

A continuación, el entrenador del Girona se refirió a los diferentes perfiles en los que puede jugar Yaser en el campo de juego. Míchel habló de la versatilidad del '10' de su escuadra.

"Puede jugar en las tres posiciones, lo que quiero es que sea eficaz. Cuando juega por fuera en izquierda, es un jugador que mete el balón al área rápido, se puede aprovechar esa velocidad en el golpeo en el centro. Cuando juega a pierna cambiada tiene un remate excepcional, lo tiene que utilizar más; tiene que ser más protagonista en zona tres", agregó el técnico del Girona.

Por último, Míchel sostuvo que "yo espero un jugador que nos va a dar puntos, ya nos está dando cosas importantes, tiene un trabajo ahora a nivel de presión, de vueltas muy importante. En zona tres todavía debe ser más resolutivo, pero trabajando como está trabajando espero que mejore".



¿Cómo va el Girona en la Liga de España y cuál es el próximo rival?

El club donde milita Yaser Aprilla y Jhon Solís se ubica en la última casilla del presente campeonato español con sólo un punto sumado, por lo que los tres puntos contra Levante - este sábado 20 de septiembre- , se hacen relevantes para salir del fondo. A las 7:00 de la mañana, en horario de Colombia, rodará el balón en el Estadio Montilivi. Se espera que Yaser Asprilla sume minutos.