Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Desde Girona reconocen la evolución de Yaser Asprilla, pero saben que puede dar más

Desde Girona reconocen la evolución de Yaser Asprilla, pero saben que puede dar más

Antes de un nuevo partido en la Liga de España, en Girona hablaron del talento de Yaser Asprilla y quien en este inicio de la temporada ha tenido regularidad.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Yaser Asprilla milita en el Girona de la Liga de España.
Yaser Asprilla milita en el Girona de la Liga de España.
Instagram oficial del Girona

Publicidad

Publicidad

Publicidad