Sebastián Gómez, del Coritiba: "Jugar por primera vez con la Selección Colombia me produjo llanto"

Sebastián Gómez es uno de los futbolistas de nuestro país que tiene un buen presente en el exterior, y aunque está en Segunda División, el mediocampista colombiano es una de las figuras del Coritiba, en un balompié importante del mundo como lo es el de Brasil.

Por ese motivo, en Gol Caracol hablamos con el talentoso jugador antioqueño, quien para la sección ‘Embajador de la semana’ se refirió a lo que está viviendo en su actual club, contando algunos detalles de su crecimiento, del día a día y mucho más.

Y por esa misma línea Sebastián Gómez recordó con cariño lo que fue su debut con Selección Colombia en el 2023, y todo tras sus grandes actuaciones con Coritiba,que lo llevaron a ser tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo.

Acá las declaraciones de Sebastián Gómez para Gol Caracol:

¿Cómo se siente en el fútbol brasileño?

“Me encuentro muy bien gracias a Dios, disfrutando, aprendiendo y conociendo esta nueva cultura. La verdad que uno como jugador quiere crecer en su carrera y esta oportunidad que se me abrió es algo lindo para mí, para mi familia, para aprender y mejorar, esta liga y este país es uno de los más importantes en el fútbol y es bonito poder estar acá y poder aprender”.

¿Cómo va con el tema del idioma?

“La verdad que yo llegué apenas el año pasado, no comprendía mucho estoy en clases de portugués para intentar hablar mejor, comprender más cosas y poder habituar bien a este espacio y cultura que tiene muchas similitudes al español, pero igual tiene cosas diferentes, estoy en clase intensivas”.

¿Qué aprendizaje le ha dado el fútbol brasileño?

“La verdad que yo he aprendido mucho, desde mi paso por Nacional que fue una experiencia que nunca voy a olvidar, muy bonita, lo que adquiri ahí, la cultura de entrenamiento, disciplina, de ser persona por fuera de la cancha. También demostrar adentro, me ha ayudado mucho y eso lo pongo en práctica. El idioma del fútbol es uno solo y es lo más importante”.

¿Es muy competitivo a pesar de estar en Segunda División?

“El fútbol brasileño más competitivo que Colombia, hay mucho talento en nuestro país pero acá por el sistema de la liga, de muchas cosas, los grandes jugadores que hay, hace que sea más competitivo. Acá descienden los últimos 4, cada partido es una final, es por eso mas competitivo”.

Sebastián Gómez con Coritiba - Foto: Coritiba Oficial

¿Lo ha impresionado Coritiba como club?

“El club desde que me salió la oportunidad empecé a buscar y es grande, está empezando a hacer cambios para poder mantenerse, descendimos pero están haciendo las cosas bien. Tienen muchos jugadores con mucho potencial y yo quedo a veces sorprendido del talento que tienen y de la calidad humana que hay. No quieren nunca más descender, tiene una torcida muy grande, que acompaña al equipo”.

¿Los colombianos están apetecidos en el fútbol de Brasil?

“Nosotros los colombianos estamos creciendo mucho en el fútbol, siempre he dicho que todos somos buenas personas, vamos para adelante, que le gusta hacer grupo, unir y entonces encajamos bien en Brasil”.

¿Cómo ve sus posibilidades de estar en la Selección Colombia?

“Dicen que uno siempre tiene que pensar como jugador de selección. Es un sueño representar al país, pero es una gran responsabilidad mantenerse en la selección. El concepto de selección es lo más grande para un jugador”.

¿Esas opciones de estar en la Copa América como las ve?

“Se me eriza la piel y puede estar cerca. Es lo más grande que a uno le puede pasar como jugador”.

¿Qué sintió al vestir los colores de nuestro país?

“Lloré, como sé que lloró mi familia. Todos orgullosos y recuerdo muchas cosas de niño que quería cumplir. No hay mejor descripción que a uno se le salgan las lágrimas por representar al país”.

¿En dónde está esa camiseta?

“La camiseta la tengo acá, no me la lleve para Colombia o si no mi papá se la pone. No se la puede poner nadie. Estoy esperando para ir a Colombia y poder enmarcarla, y más que eso es algo que me voy a llevar para toda la vida”.