DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa, clave en el empate 2-2 contra Unión: nueva asistencia con Independiente Rivadavia

Sebastián Villa, clave en el empate 2-2 contra Unión: nueva asistencia con Independiente Rivadavia

Este sábado, Independiente Rivadavia rescató un punto en su visita a Unión de Santa Fe, en la Liga de Argentina. El colombiano Sebastián Villa fue protagonista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Sebastián Villa en Unión de Santa Fe vs. Independiente Rivadavia.
Independiente Rivadavia.

