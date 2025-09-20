Sebastián Villa, clave en el empate 2-2 contra Unión: nueva asistencia con Independiente Rivadavia

Publicidad
Independiente Rivadavia visitó este sábado a Unión de Santa Fe por la jornada 9 de la Liga de Argentina y el colombiano Sebastián Villa fue clave para sellar el 2-2.
A los 64 minutos, Villa cobró un tiro libre con un centro perfecto y Álex Arce definió de formar extraña, pero envió la pelota al fondo de la red.
Vea la asistencia de Sebastián Villa en Unión de Santa Fe vs. Independiente Rivadavia
#ParaguayosPorElMundo Gol de Alex Arce para @CSIRoficial, que empató 2-2 frente a @clubaunion en la Primera División de Argentina.— Fútbol Guarani (@guarani_futbol) September 20, 2025
pic.twitter.com/Az6LOXswaU
