Gol Caracol  / La casa de la Selección Colombia será remodelada: "El Metropolitano quedará a otro nivel"

La casa de la Selección Colombia será remodelada: "El Metropolitano quedará a otro nivel"

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, compartió en redes sociales un adelanto de lo que serán las remodelaciones al estadio Metropolitano. ¡Hay video y fotos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, donde la Selección Colombia oficia de local
