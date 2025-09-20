La casa de la Selección Colombia será remodelada: "El Metropolitano quedará a otro nivel"

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, reconocido como la casa de la Selección Colombia, tendrá una transformación importante en los próximos meses. Así lo anunció el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje acompañado de fotos y videos sobre el proyecto que busca modernizar el escenario deportivo más emblemático de la ciudad.

“¡El Metropolitano de Barranquilla quedará a otro nivel! Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial”, escribió el mandatario de los 'curramberos'.

— Alejandro Char (@AlejandroChar) September 20, 2025

El anuncio confirma el interés de la administración local por consolidar al Metropolitano no solo como sede habitual de la Selección en las Eliminatorias al Mundial, sino también como un escenario competitivo. El proyecto busca dotarlo de mejores condiciones de infraestructura, tecnología y comodidad para jugadores, aficionados y medios de comunicación. Una de las principales motivaciones tiene que ver con el inminente anuncio de la Conmebol, ente que asignará este estadio como sede de la final de la Copa Sudamericana de 2026. Esto se conoció por una filtración que hizo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.

El Metropolitano, inaugurado en 1986, ha sido protagonista de los momentos más memorables de la Selección, incluidas las clasificaciones a los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, ha sido escenario de partidos importantes y de finales del fútbol colombiano.

Con la licitación pública a punto de abrirse, se espera que en las próximas semanas se conozcan los detalles del diseño, el cronograma de obras y la inversión destinada al proyecto. La meta de la administración distrital es que Barranquilla cuente con un estadio de estándares internacionales, que esté a la altura de la historia de la Selección Colombia y el Junior.