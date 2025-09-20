Promesa del fútbol argentino fue condenado a pagar cadena perpetua: lo comparaban con Carlos Tévez

En el fútbol son pocos los que consiguen brillar y consolidarse, y son muchos los que lo intentan, pero no logran cumplir su sueño. Está la historia de una promesa del balompié argentino que pintaba para 'crack', que era comparado con el histórico Carlos Tévez, pero que la indisciplina lo tiene en la actualidad pagando una cadena perpetua por homicidio.

Se trata de Lautaro Carrachino, un atacante en 1997 en la localidad de Morón en Argentina. Desde muy joven destacó en las divisiones inferiores de San Lorenzo, su talento era reconocido en el país sudamericano tanto así que la alfa lo eligió en su momento como el mejor jugador del fútbol base.

Sus goles en la cantera 'granate' lo llevaron a ser comparado con Carlos Tévez, quien su por brillar incluso es como Boca Juniors, Manchester City y Juventus. Ese mismo nivel incluso lo llevó a estar cerca del elenco profesional de San Lorenzo. Sin embargo, durante ese proceso no todo fue color de rosa, y protagonizó varios casos de indisciplina y hasta se ausentó de algunos entrenamientos.

En su momento compartió en práctias con jugadores como Fernando Monetti, Gonzalo Castellani, Chimy Ávila y Germán Berterame, quienes hacían parte del primer equipo.

En el 2019, con 22 años, en San Lorenzo no lo aguantaron más y lo cedieron a Almagro, club con el cual alcanzó a disputar cuatro partidos en la primera división, acumulando apenas 69 minutos de juego.

Carrachino no logró recomponer su camino y en el 2020 decidió retirarse del fútbol, ingresando así a la vida delictiva, más precisamente con el narcotráfico. El 27 de enero de ese año ingresó a una casa junto a una banda y acabó con la vida de una persona con un disparo.

Si bien logró escaparse, nueve meses más tarde, fue arrestado por la policía argentina y en septiembre del 2023 fue condenado a cadena perpetua por el delito cometido.