Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Promesa del fútbol argentino fue condenado a pagar cadena perpetua: lo comparaban con Carlos Tévez

Promesa del fútbol argentino fue condenado a pagar cadena perpetua: lo comparaban con Carlos Tévez

En Argentina todos lo pintaban como un futuro 'crack', sin embargo, la indisciplina lo alejó del fútbol y lo puso en la cárcel, tras ser acusado por homicidio. ¡Acá la historia!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Lautaro Carrachino se formó en las inferiores de San Lorenzo.
Lautaro Carrachino se formó en las inferiores de San Lorenzo.
Pantallazo- Archivo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad