Sebastián Villa le 'bajó el pulgar' a tentadora oferta de gigante sudamericano; ¿y ahora qué?

En medio de los ‘coqueteos’ entre River Plate y Sebastián Villa, desde territorio argentino revelaron importante información, en la que relacionan al futbolista colombiano con uno de los clubes más históricos del continente.

Se trata del Santos, equipo en el que actualmente juega Neymar Jr. y donde también acaba de llegar Gabriel Barbosa, más conocido como ‘Gabigol’.

Y es que, en la intención de hacer un papel decente en el Brasileirao para este 2026, el cuadro ‘peixe’ tendría la intención de incorporar a sus toldas al extremo ‘cafetero’, quien viene de ser protagonista con Independiente Rivadavia, en el fútbol argentino.

Justo por eso, el club brasileño ya se comunicó con el entorno de Villa y su actual equipo, presentando una oferta formal; misma, que tanto Sebastián como Independiente Rivadavia rechazaron de inmediato.



Sebastián Villa, pedido especial del 'Muñeco' Gallardo. Foto: CSIR.

¿Por qué?, pues según lo reveló ‘TyC Sports’, habrían dos razones de peso, que dejaron a Santos con las ganas de fichar al talentoso futbolista colombiano.

“El club que se comunicó recientemente con el entorno de Villa y presentó una oferta fue Santos, que le busca otro socio de ataque a Neymar luego de anunciar la incorporación de Gabriel Gabigol Barbosa. Compartir cancha con figuras de este calibre resulta seductor para cualquier futbolista, pero el atacante agradeció y le bajó el pulgar”, indicó de entrada el medio argentino, dejando claro que, por lo menos la primera oferta, fue un no rotundo.

Y es que, Santos “estaba dispuesto a desembolsar poco más de cinco millones de dólares, muy por debajo de los 12 millones que pretende Independiente Rivadavia de Mendoza, donde sigue teniendo contrato hasta diciembre de 2027”; primera razón de peso por la que el club, dueño de los derechos del ‘cafetero’, se negó de inmediato a un posible traspaso, frente a dichas condiciones.

Neymar, figura de Santos, en un partido del fútbol brasileño AFP

Pero es que, además, la actual intención y deseo de Sebastián Villa es vestir los colores de River Plate.

“Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, dijo el pasado lunes Sebastián Villa, en una entrevista para Picado TV, dejando su postura clara ante el deseo de vestir la camisa del cuadro ‘millonario’.

A la espera de lo que pueda suceder con el futuro del colombiano, es importante aclarar que el futbolista ha recibido negativas en las últimas horas por parte de River; especialmente por el tema económico; especialmente por que en Argentina se habla de poco convencimiento por marte de Marcelo Gallardo, para aprobar su fichaje.