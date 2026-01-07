Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa le 'bajó el pulgar' a tentadora oferta de gigante sudamericano; ¿y ahora qué?

Sebastián Villa le 'bajó el pulgar' a tentadora oferta de gigante sudamericano; ¿y ahora qué?

El futbolista colombiano, quien parece tener enredada las negociaciones con River Plate, según informan desde Argentina; ahora, habría rechazado oferta de histórico club.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa, delantero colombiano, en un partido con Independiente Rivadavia, de la Liga Argentina
Sebastián Villa, delantero colombiano, en un partido con Independiente Rivadavia, de la Liga Argentina
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad