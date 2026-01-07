James Rodríguez se luce con 5 golazos en pretemporada; nuevo equipo lo tendrá afinado

James Rodríguez le madrugó al nuevo año con una exigente pretemporada que adelanta para estar en óptima forma física y futbolística durante 2026, año en el que su principal objetivo es tener ritmo de competencia para ser tenido en cuenta por la Selección Colombia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

El mediocampista, que aún no tiene club, ha compartido imágenes en sus redes sociales de los trabajos que viene llevando a cabo en solitario, como ejercicios de trote, con pesas, en gimnasio y algunos movimientos con pelota.

Fue así como el miércoles 7 de enero sacó pecho por la ejecutoria que consiguió en un campo de juego azotado por una pertinaz lluvia que no fue obstáculo para opacar su talento.



James Rodríguez hace 5 golazos en pretemporada

El zurdo de 34 años de edad afina movimientos para no estar en desventaja con los demás jugadores del equipo que sus representantes le consigan, al menos para el primer semestre de 2026.

En video difundido por él mismo, se le observa hacer 5 anotaciones de tiro libre con pierna izquierda, disparos en los que mandó la bola 3 veces a un ángulo y 2, al otro. Eso sí, tenía una barrera de utilería con un solo hombre que saltaba a un lado de ella, mientras que en el arco estaba un portero que se limitaba a volar de palo a palo.



En ese sentido, chicaneó, no solo por la precisión de sus remates, también se jactó de las condiciones climáticas que soportó si se tiene en cuenta que tituló su grabación con la frase “bajo la lluvia”.

¡BAJO LA LLUVIA Y CON LA CALIDAD INTACTA! 🌧️✨⚽



James Rodríguez 🇨🇴 sigue entrenando en Colombia y, a pesar de las condiciones climatológicas ☔, continúa luciendo su zurda mágica 🎩💫. pic.twitter.com/ep7QhLcWfO — Gol Caracol (@GolCaracol) January 7, 2026

Sin embargo, el creativo no tiene competencia desde los primeros días de noviembre de 2025, cuando disputó su último partido con León de México (9 de noviembre), que fue prematuramente eliminado en la Liga MX, y mes en el que apareció en 2 amistosos de la Selección Colombia en EE. UU., frente a Nueva Zelanda y Australia, el 16 y 19 del mismo mes, respectivamente.

Desde entonces, Rodríguez ha estado inactivo, de vacaciones con su familia y esperando que aparezca una escuadra que lo quiera tener y que le garantice minutos, ya que requiere rodaje para ir en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.