"Boca Juniors necesita a Sebastián Villa; desequilibra, gambetea, anota y conoce al club"

Sebastián Villa fue uno de los protagonistas del mercado de pases en el fútbol de Argentina. A pesar de que se cerró el pasado 27 de enero, se sigue hablando de él y su fallido cambio de equipo, ya que continúa vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia. Eso sí, no fue convocado para los partidos disputados en el 2026.

Hasta el momento, el club enfrentó a Atlético Tucumán y Huracán, por Liga, y a Club Atlético Estudiantes, por la Copa. Cada uno de ellos finalizó con victoria para los dirigidos por Alfredo Berti, pero sin el colombiano entre los jugadores llamados. Y es que hay una cláusula para recibir ofertas y darle prioridad a la salida del futbolista.

Ese trato especial se la ganó, gracias a la excelente campaña que firmó en 2025, convirtiéndose en su capitán y siendo clave para que se coronaran campeones de la Copa Argentina. Razón por la que, en agradecimiento por su entrega, profesionalismo y dedicación, el presidente de la institución quiso tener ese gesto con el 'cafetero'.

Es así como las opiniones con relación a Sebastián Villa no han parado y en esta ocasión quien habló fue Carlos 'el Mono' Navarro Montoya, quien hizo parte del 'Xeneize' entre 1988 y 1997. En sus redes sociales oficiales, el exguardameta se pronunció y envió un mensaje a los directivos y cuerpo técnico de Boca Juniors.



"Reitero mi opinión, Boca Juniors necesita traer un futbolista que desequilibra, gambetea, hace goles y conoce lo que es el club. Un llamado del futbolista, una charla cálida y sincera, facilitaría su llegada. Boca esta por encima de todos. Ese jugador es Sebastián Villa", sentenció el exarquero, de 59 años que hizo parte de la Selección Colombia.

Publicidad

Recordemos que, en el marcado de pases, Boca Juniors tuvo como altas a Gonzalo Maroni (vuelve de Newell’s), Nicolás Orsini (vuelve de Platense), Agustín Heredia (vuelve de Cobreloa), Gonzalo Morales (vuelve de Barracas Central), Juan Ramírez (vuelve de Lanús), Marcelo Weigandt (vuelve de Inter Miami), Gastón Gerzel (vuelve de Los Andes), Pedro Velurtas (vuelve de D. Madryn,) Ángel Romero (libre de Corinthians) y Santiago Ascacibar (Estudiantes).