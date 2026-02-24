Desde Selección Colombia hablaron de la violencia en México a pocos meses del Mundial; "causa dolor"

Luego de los hechos de violencia presentados en varias ciudades de México, tras ser abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como 'El Mencho', muchas dudas han surgido sobre dicho país que será sede del Mundial 2026, torneo en el que estará presente la Selección Colombia y hasta tendrá su base en Guadalajara.

Por eso, este martes el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, salió al paso de lo que sucede actualmente en territorio 'manito' y se mostró solidario con lo que le sucede al país norteamericano.



Postura desde Selección Colombia por violencia en México, antes del Mundial 2026

El directivo expresó en una entrevista con 'El Heraldo', que "es un hecho que la verdad le causa a uno mucho dolor, pero hay que ser solidarios con México, con las ciudades donde hubo esos incidentes", y luego refiriéndose al tema de la realización del certamen orbital allí, puntualizó en que "faltan 4 meses para el mismo, y este es un tema que compete única y exclusivamente a la FIFA".

Seguido a eso, Ramón Jesurún mostró firmeza ya que la 'tricolor' tendrá su base semanas antes y durante gran parte de la fase de grupos, en Guadalajara, por lo que mencionó que "yo como colombiano espero el tema se solucione, y la verdad estamos ilusionados de poder jugar en México".

El presidente de la FCF, además, habló de lo que será la inauguración del hotel de la Selección Colombia en Barranquilla, confirmando que "este tipo de logros, de esfuerzos hay que socializarlos, exponerlos para que la gente los conozca", y oficializando que "efectivamente el presidente de la FIFA confirmó su visita, como el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ambos llegarán antes de la inauguración".



Sumado a eso, Jesurún también contó que "vendrán los afiliados, los presidentes de los clubes, gente del fútbol, este es un proyecto gracias al apoyo que nos han dado, por eso debe ser inaugurado con ellos".

Para terminar, el máximo dirigente de la Federación Colombia de Fútbol no tuvo problema en contar el valor que tuvo la construcción del hotel de la Selección Colombia, y un apoyo que tuvieron. "Es una obra que mas o menos ronda por los 37 mil millones de pesos, de los cuales tuvimos aportes de Conmebol, tuvimos aporte de 5 millones de dólares, de resto fue con recursos propios. Creo que vale la pena porque creo que el aumento de comfort, de calidad y excelencia para la preparación de nuestras selecciones será muy interesante", cerró explicando Ramón.