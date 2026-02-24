Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Desde Selección Colombia hablaron de la violencia en México a pocos meses del Mundial; "causa dolor"

Desde Selección Colombia hablaron de la violencia en México a pocos meses del Mundial; "causa dolor"

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, se refirió a lo que sucedió desde hace algunos días en algunas ciudades mexicanas, cuando quedan 4 meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad