Tabla de posiciones de la Premier League; ¿cómo va la lucha de Arsenal con Manchester City?

El Manchester United cosechó este lunes una importante victoria a domicilio ante el Everton (0-1) gracias a un tanto de Benjamin Sesko que permite a los 'Diablos Rojos' mantenerse como el único equipo invicto de la Premier League en 2026 y acabar la jornada en la cuarta posición.

El conjunto de Michael Carrick, que tampoco conoce la derrota al tener un balance de seis victorias y dos empates en sus ocho encuentros al frente del equipo, desequilibró la balanza gracias a un gol del esloveno, que definió a la perfección tras recibir un pase de Bryan Mbeumo

Con este triunfo el técnico interino da un golpe sobre la mesa al seguir ganando enteros para ocupar el banquillo de forma permanente, ya que Carrick solo tiene contrato hasta final de temporada.

Con esta victoria, el Manchester United asciende hasta la cuarta plaza y se mantiene como el único equipo que no ha perdido en la Premier League en 2026, mientras que el Everton se queda noveno con 37 unidades.



El Arsenal mantiene el pulso por la Premier League tras golear al Tottenham Hotspur (1-4) en el derbi de Londres, que le permite aumentar la diferencia a cinco puntos con el Manchester City, que tiene un partido menos.

Pep Guardiola, director técnico español del Manchester City, tras un partido en el fútbol inglés AFP

Publicidad

Aston Villa, tercero en la tabla de posiciones, rescató un tardío empate contra el Leeds United en un duelo marcado por el espectacular gol de falta de Anton Stach (1-1).

El empate en casa para los de Unai Emery sabe un poco mejor después de que el Burnley lograra empatar de forma sorprendente en casa del Chelsea, por lo que el colchón que tienen los 'Villanos' en la pelea por los puestos de la Liga de Campeones aún no se ve comprometida.

Publicidad

Tabla de posiciones de la Premier League 2025/2026

1. Arsenal 61 puntos

2. Manchester City 56 puntos

3. Aston Villa 51 puntos

4. Manchester United 48 puntos

5. Chelsea 45 puntos

6. Liverpool 45 puntos

7. Brentford 40 puntos

8. Bournemouth 38 puntos

9. Everton 37 puntos

10. Fulham 37 puntos

11. Newcastle 36 puntos

12. Sunderland 36 puntos

13. Crystal Palace 35 puntos

14. Brignton 34 puntos

15. Leeds 31 puntos

16. Tottenham 29 puntos

17. Nottingham 27 puntos

18. west Ham 25 puntos

19. Burnley 19 puntos

20. Wolver 10 puntos