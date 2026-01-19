Sebastián Villa recibe aviso en Argentina; o ponen los millones que piden, o nada cambia

Sebastián Villa renació deportivamente en Independiente Rivadavia, equipo que le dio la oportunidad de volver al fútbol argentino y brillar nuevamente, a pesar de sus líos judiciales que le afectaron su carrera en Boca Juniors, y lo alejaron de la Selección Colombia. Pero para este 2026 los rumores de un fichaje a un mejor club saltaron, pero hasta la fecha nada se ha concretado.

Por eso, en 'TyC Sports' se refirieron a lo que pasaría con el futuro del atacante antioqueño, quien no ha hecho pretemporada, no se confirma ninguna venta, y tiene contrato vigente.



Sebastián Villa y el aviso que le hicieron en Rivadavia

En Argentina señalaron que "la novela que tiene como protagonista a Villa todos los días suma un nuevo capítulo. Luego de que el domingo trascendiera la noticia de que Cruz Azul abrió conversaciones para saber si tiene el deseo de jugar en el fútbol mexicano, este lunes desde Independiente Rivadavia le dieron un ultimátum que podría sentenciar su futuro".

En 'TyC Sports' detallaron que en su actual club le hicieron un aviso para las próximas horas, ya que si no llega oa oferta adecuada, deberá ponerse a trabajar. "O es vendido esta semana en la cifra cercana a lo que pide el club (entre 10 y 12 millones de dólares) o deberá presentarse a entrenar a partir del lunes que viene", es lo que le habrían dicho al antioqueño y su entorno.

Sebastián Villa, delantero colombiano, en un partido con Independiente Rivadavia, de la Liga Argentina Getty Images

De hecho, en Argentina destacan que "más allá de que mantiene una estrecha relación con el presidente Daniel Vila, con quien acordó marcharse en este mercado de pases, en una operación que le convendría deportivamente al extremo colombiano y económicamente al club, lo cierto es que la pelota ya volvió a rodar en el fútbol argentino, a Mendoza no llegó ninguna propuesta de salida concreta y la paciencia empieza a agotarse", todo esto más allá de los rumores que lo ponían en Flamengo (Brasil), y el mismo River Plate (Argentina).



Rivadavia comenzará la liga argentina este viernes 23 de enero recibiendo a Atlético Tucumán, por lo que si en los siguientes días no se concreta la venta de Sebastián Villa, deberá ponerse a entrenar y estar a punto para la segunda jornada, que será el martes 27 de enero, contra Huracán.