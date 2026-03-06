¿'Pipe' Pardo se burló de Guillermo Paiva en Junior vs. Alianza?; apareció video en redes

Junior de Barranquilla cedió puntos en casa. El pasado jueves 5 de marzo, en el estadio Romelio Martínez, empató 1-1 con Alianza, donde los autores de los goles fueron Cristian Barrios, en el 'tiburón', y Carlos Lucumí, de penalti, para la visita. Así las cosas, los dirigidos por Alfredo Arias llegaron a 16 puntos y +4 en la diferencia, ubicándose en la quinta posición de la tabla.

Por otro lado, el equipo de Valledupar sigue sin conocer la victoria en la Liga BetPlay I-2026, pues ha igualado cuatro compromisos y caído en cinco ocasiones. De igual manera, tiene una diferencia de -14. De hecho, su mal presente y crisis llevaron a que Hubert Bodhert saliera del cargo y fuera reemplazado por Camilo Ayala, quien tuvo su primera experiencia en Pasto.

Junior vs Alianza FC Liga BetPlay 2026-I - Foto: Colprensa

Sin embargo, las miradas se quedaron en dos jugadores puntuales, quienes protagonizaron un hecho polémico. Felipe Pardo y Guillermo Paiva tuvieron un cruce, se dijeron de todo y el árbitro no dudó en tomar cartas en el asunto, mostrando tarjetas amarillas. Pese a eso, siguieron con la pelea y tuvieron que ser separados por sus compañeros para evitar algo mayor.

Ahora, Junior de Barranquilla recibirá a Atlético Nacional, el próximo martes 10 de marzo, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), en un juego pendiente de la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026. En el caso de Alianza, visita a Independiente Santa Fe, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, el domingo 15 de marzo, a las 6:15 p.m.

