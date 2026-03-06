A Juan Fernando Quintero le ponen interrogantes ante la llegada de Coudet a River Plate

Luego de los múltiples va y viene del equipo argentino, liderado por el exjugador y técnico, Marcelo Gallardo, llegó al club ‘millonario’ un nuevo líder para transformar la plantilla. En esta oportunidad se trata del entrenador Eduardo Coudet. El arribo del técnico a River Plate abrió una nueva etapa en la institución, pero al mismo tiempo genera interrogantes sobre el futuro de algunos de los jugadores, entre ellos y el que más resuena es la del colombiano Juan Fernando Quintero. La llegada del nuevo técnico a River Plate implica un giro en la idea de juego y podría llegar a modificar el rol de varias de las estrellas del equipo.

El nuevo entrenador, que cuenta con experiencia en equipos de Argentina, Brasil y Europa, llegó con una propuesta con la que buscará priorizar la presión, la intensidad y el dinamismo en el medio campo. Por consiguiente, una de las principales dudas que salen a la luz es lo que pueda llegar a ocurrir con el mediocampista de la Selección Colombia, 'Juanfer' Quintero. El antioqueño, de 33 años, fue una de las piezas más importantes del equipo, destacándose como el creativo encargado de organizar el juego ofensivo. Sin embargo, el estilo del entrenador Coudet no suele incluir futbolistas con características similares a las del colombiano, lo que abre un debate sobre su adaptación al nuevo sistema.

"La incógnita pasa por el tercer volante; Juan Fernando Quintero fue el estandarte del equipo hasta su lesión, pero lo cierto es que Coudet nunca jugó con un futbolista de sus características. Ahí aparece la figura de Giuliano Galoppo, uno de los más criticados por los hinchas en el último tiempo, pero un futbolista que supo mostrar la dinámica y la presencia en ambas áreas que exige el entrenador", indico el medio TyC Spots.

De igual manera, es importante destacar la situación física del jugador, la cual también genera preocupación. El futbolista aún se recupera de molestias que lo han mantenido alejado de algunos compromisos, por lo que su presencia en los próximos partidos no está completamente asegurada. Esto podría complicar su intento de consolidarse en la nueva era que comienza en el club.



Eduardo 'Cacho' Coudet, técnico de Internacional de Portoalegre. Foto: AFP

Publicidad

A pesar de las incertidumbres y de los cuestionamientos que esto pueda llegar a generar, el futbolista sigue siendo valorado por los hinchas de River y por el fútbol sudamericano. Quintero, recordado por su histórico gol en la final de la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors, tiene la calidad suficiente para marcar diferencias cuando está en plenitud.

Por ahora, todo dependerá de cómo Coudet decida armar su equipo y de la capacidad del colombiano para adaptarse a las exigencias del nuevo entrenador. Lo cierto es que el inicio de este ciclo marcará un punto clave para definir el papel de Quintero en el futuro inmediato de River Plate.