Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pep Guardiola y su queja por el juego entre Manchester City y Real Madrid; "es una desventaja"

Pep Guardiola y su queja por el juego entre Manchester City y Real Madrid; "es una desventaja"

Después del sorteo de los octavos de final de la Champions League, los 'cityzens' se verán las caras con los 'merengues' y Pep Guardiola no ocultó su molestia por un hecho.

Por: EFE
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, se lamenta por un fallo en Premier League
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, se lamenta por un fallo en Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad