En Argentina consideraron como mala noticia la clasificación de América de Cali a Copa Sudamericana

En Argentina consideraron como mala noticia la clasificación de América de Cali a Copa Sudamericana

Lo que en Cali es festejos, en territorio argentino es lamento; todo debido a la clasificación de América, para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¿Por qué?

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 6 de mar, 2026
América de Cali avanzó a la fase de grupos, en Copa Sudamericana, en el bombo 1.
América de Cali avanzó a la fase de grupos, en Copa Sudamericana, en el bombo 1.
Foto: X de @Sudamericana.

