En Argentina consideraron como mala noticia la clasificación de América de Cali a Copa Sudamericana

Mientras que en Cali se festeja la clasificación del América, a la fase de grupos de la Copa Sudamericana; en territorio argentino lamentan el triunfo de los ‘escarlatas’ frente a Atlético Bucaramanga, por 2-1, el pasado jueves.

Y es que, aunque en este encuentro los ‘diablos rojos’ y los ‘búcaros’ se jugaban su pase para seguir con vida en el certamen continental; también había otros equipos pendientes del tema, pensando en lo que será el sorteo de grupos.

Uno de ellos es San Lorenzo, quien, ya clasificado a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, necesitaba que América perdiera en el estadio Pascual Guerrero, para quedar instalado en el bombo 1.

“América de Cali se metió en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y significó una mala noticia para San Lorenzo, que no será cabeza de grupos. El ‘ciclón’ necesitaba en esta fase previa las eliminaciones de Atlético Nacional y los 'escarlatas' para formar parte del bombo 1", citó ‘TyC Sports’ en el portal web, dando reveladores detalles de lo que significó la victoria roja, frente a Bucaramanga.



Y es que, obviamente esto cambia el panorama para el conjunto argentino, que, incluso, podría compartir grupo con los dirigidos por David González, debido al formato y la repartición de los bombos.

Teniendo en cuenta que en el primer bombo está River Plate y Racing, como representantes argentinos; el ‘ciclón’ solo podría compartir grupo con Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Santos, Olimpia de Paraguay o América de Cali.

