Real Madrid, multado por la UEFA; no tuvieron piedad y le aplicaron varias sanciones

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha multado con 15.000 euros al equipo del Real Madrid por comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el equipo portugués Benfica. Al mismo tiempo, que ha advertido al club de un cierre parcial de su campo en caso de reincidencia durante un año.

Según confirmó la UEFA, además de la multa económica, la Comisión ha ordenado el cierre parcial de 500 asientos contiguos de la tribuna sur inferior del estadio Santiago Bernabéu en el próximo partido que el equipo juegue como local. El próximo duelo al cual se enfrentará el equipo en su casa será el próximo miércoles 11 de marzo de 2026. Donde se enfrentará al equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, en el torneo de la Champions League. Es importante mencionar que, aunque el cumplimiento de esta sanción está condicionado durante un periodo de prueba de un año a partir de la fecha de hoy,

En el partido disputado ante el Benfica, el pasado 25 de febrero, un aficionado desde la grada de la afición del Real Madrid, la ‘Grada Fans', en la que se desplegó un tifo contra el racismo, fue expulsado del recinto tras ser captado por las cámaras de la transmisión del encuentro realizando el saludo nazi.

Según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio antes del partido. El club pidió de manera urgente a su Comisión de Disciplina del club que iniciase un procedimiento inmediato de expulsión.



Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. tuvieron fuerte cruce en Benfica vs. Real Madrid. Getty Images.

Publicidad

La UEFA anunció la multa y el posible cierre por el comportamiento racista y/o discriminatorio de los seguidores del Real Madrid en el partido jugado el 25 de febrero, en el que el club logró el pase a los octavos de final, tras la polémica generada en el encuentro de ida en Lisboa, por el posible comentario racista del argentino Gianluca Prestiani al brasileño Vinicius.

El 17 de febrero, en el partido de ida del 'playoff', tras marcar el único gol del encuentro (0-1), Vinicius denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte del jugador Prestianni, por lo que el encuentro fue detenido unos minutos y la UEFA abrió una investigación

Publicidad

El futbolista argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente durante un partido y se perdió la vuelta en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.